La vita in diretta, Alberto Matano quando dà l’appuntamento al giorno dopo mette in dubbio la sua presenza, il pubblico si preoccupa

Alberto Matano nella giornata di ieri, giovedì 16 febbraio ha condotto una puntata difficile de La vita in diretta. Ma per quale motivo?

Alberto Matano, noto conduttore de La vita in diretta è stato parecchio impegnato la scorsa settimana con il Festival di Sanremo. Da lunedì 13 febbraio è poi tornato alla conduzione del suo programma dallo studio di Roma, con tanti ospiti e tante storie che come sempre piacciono al pubblico italiano. Ad ogni modo, la diretta di ieri di Alberto non è stata proprio facile. Sembra che il conduttore abbia avuto dei problemi di salute che non gli hanno permesso di portare avanti in modo tranquillo e sereno la puntata. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Alberto Matano conduce una difficile puntata de La vita in diretta

Alberto Matano, nella puntata de La vita in diretta di ieri giovedì 16 febbraio è apparso piuttosto in difficoltà per un piccolo fastidio e problema di salute. Sembra proprio che il conduttore a causa di un brutto raffreddore non sia stato in grado di condurre una tranquilla puntata del suo programma pomeridiano. Una volta aperto il programma, prima di presentare i suoi inviati e dopo aver raggiunto il centro dello studio, ha subito parlato con i suoi telespettatori dicendo

Raffreddato, il conduttore parla delle sue condizioni ai telespettatori

“Oggi sono raffreddato. Eccoci qui, come tutti i giorni, un po’ raffreddati ma ci siamo”. Queste le parole di Alberto che ha così scherzato ma informato anche i suoi telespettatori su quelle che fossero le sue condizioni di salute. Poi, il conduttore, a fine puntata ha dato appuntamento ai telespettatori per domani, dicendo “ci rivedremo, raffreddore permettendo”. Fortunatamente non ci sono stati intoppi durante la puntata.Ad ogni modo, nella seconda parte della trasmissione, il conduttore chiacchierando con Antonella Clerici in collegamento dallo studio di The voice senior, sembra aver fatto una rivelazione piuttosto inedita.

La rivelazione di Matano su un giovane cantante di Sanremo

L’ex volto del Tg 1 avrebbe infatti fatto una rivelazione su un giovane cantante che abbiamo visto al Festival di Sanremo, ovvero LDA che tutti sappiamo essere il figlio di Gigi D’Alessio. Gigi, c’è una cosa che ti voglio dire pubblicamente: a Sanremo ho conosciuto tuo figlio, un cantante straordinario. LDA è un ragazzo speciale, molto umile e disponibile, ci tengo a dirlo perchè l’ho conosciuto”. Queste le parole di Matano che ha anche fatto i complimenti a Gigi.