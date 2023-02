Mare Fuori, Giulia Salemi al veleno, un attore replica, ma poi scoppia la bomba

0 SHARES Condividi Tweet

Mare Fuori, Giulia Salemi e la stoccata nei confronti degli attori del programma. Un attore Giacomo Giorgio replica, ma spunta un retroscena sul loro rapporto.

Mare fuori è una serie televisiva di grande successo, di cui tutti ne stanno parlando. Proprio in queste ultime ore è accaduto qualcosa che di certo non è passato inosservato. L’attore che nella popolare serie interpreta i panni di Ciro Ricci, sembra abbia risposto ad una stoccata lanciata nei giorni dalla influencer Giulia Salemi. Ad ogni modo, è spuntato proprio nelle scorse ore un retroscena che ha davvero dell’incredibile. Ma di cosa si tratta? Cosa è accaduto?

Giulia Salemi e la stoccata agli attori di Mare fuori

Giulia Salemi nei giorni scorsi è finita al centro delle critiche arrivate da migliaia di fan della nota e popolare serie televisiva Mare Fuori. E’ stato durante la conduzione del programma R101, che l’ex gieffina ilalo persiana, ha fatto una rivelazione piuttosto inedita su uno dei protagonisti di Mare fuori. I due si sarebbero incrociati in aeroporto, dopo aver preso parte al Festival di Sanremo. Secondo quanto raccontato da Giulia, i vari attori della serie avrebbero dimostrato una grande presunzione nei suoi riguardi.

Giacomo Giorgio replica con un post al veleno, poi cancella

“Se la tirano in un modo”, queste le parole di Giulia che è stata piuttosto critica. Da quel momento, la Salemi è stata piuttosto criticata dai fan della serie ed a sorpresa nelle scorse ore è arrivata anche la risposta di un attore di Mare Fuori. Stiamo parlando di Giacomo Giorgio, che nella serie interpreta i panni di Ciro Ricci. Quest’ultimo avrebbe condiviso un post pubblicato da Trash Italiano che riportava proprio la notizia della Salemi che criticava il cast di Mare Fuori e poi ha lasciato il suo commento. “Cosa non si fa per un pò di hype”. Dopo qualche istante però, la storia sarebbe stata cancellata, ma questo non ha fermato la guerra tra i fan dell’una e dell’altra parte.

Giulia e Giacomo si conoscevano già , spunta una foto e un video

Alcuni fan però, sarebbero andati a trovare uno scatto che ha davvero dell’incredibile. Si tratterebbe di una vecchia fotografia di Giacomo Giorgio e di Giulia Salemi insieme. Non solo, in questa foto lei da un bacio sulla guancia all’attore. Ma non finisce qui, visto che successivamente sui social è anche apparso un video in cui il giovane attore, scherzando con Giulia le diceva che il suo unico difetto fosse quello di non amare Napoli. Insomma, questo ci dimostra che i due si conoscono e anche da diverso tempo. Secondo un’indiscrezione i due avrebbero studiato insieme recitazione. Inoltre, ci sarebbe anche un’altra indiscrezione che riguarda la natura del loro rapporto. Tra loro c’è stata una semplice amicizia o qualcosa di più?