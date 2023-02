Ore 14, Fedez duramente criticato, Milo Infante in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez, duro attacco a Ore 14 da parte di Roberta Bruzzone. Il conduttore Milo Infante appare in difficoltà.

Fedez, il noto rapper e marito di Chiara Ferragni possiamo dire che è stato uno dei protagonisti indiscussi di questo Festival di Sanremo, nonostante non fosse un big in gara. Ebbene, il noto rapper è finito al centro delle critiche per diversi suoi comportamenti tenuti al Teatro Ariston e non solo. Il Festival è finito si, ma non le polemiche che continuano a distanza di qualche giorno. Proprio nella giornata di ieri, nello studio di Ore 14, il programma condotto da Milo Infante si è parlato di Fedez e la famosa criminologa Roberta Bruzzone pare che si sia lasciata andare ad un lungo sfogo contro il rapper. Ma cosa ha detto?

Fedez al centro delle polemiche dopo Sanremo

Fedez, nonostante non sia stato un cantante in gara al Festival di Sanremo è stato uno dei protagonisti assoluti di questo Festival di Sanremo. E’ sorta la polemica per alcune sue dichiarazioni rilasciate sui social, durante qualche diretta Instagram ed ancora di più dopo il bacio con Rosa Chemical. Ad ogni modo, non è passato inosservato neppure il duetto con gli Articolo 31.

Ore 14, Roberta Bruzzone si scaglia contro il rapper

Proprio nella giornata di ieri, a Ore 14 si è parlato ovviamente di casi di cronaca nera, ma Roberta Bruzzone, la nota criminologa ad un certo punto si è lasciata andare ad uno sfogo contro il rapper. La Bruzzone, avrebbe attaccato Fedez per il suo messaggio lanciato dal palco dell‘Ariston, di legalizzare la cannabis.“Non esistono droghe leggere, tutte le sostanze stupefacenti hanno effetti devastanti anche dalla prima assunzione, finiamola di far passare messaggi deliranti e pericolosi.” Queste le parole della nota criminologa che ha così tuonato contro il rapper, trovando d’accordo con le anche tutti gli altri ospiti della puntata, ovvero Monica Leofreddi e gli altri ospiti della puntata.

Milo Infante in difficoltà

Il conduttore, Milo Infante, è apparso piuttosto in difficoltà. Dapprima ha detto “Eravamo quasi riusciti a non parlare di Sanremo”. Poi, ha detto “Manca un po’ la controparte, in questi casi ci vuole sempre il contraddittorio, ma Ore 14 è contro le droghe, poi non penso che qualcuno avrà qualcosa da dire”. Al momento Fedez e gli Articolo 31 non hanno replicato a queste accuse e non sappiamo se effettivamente mai lo faranno.