La vita in diretta, Matano diretto con gli ospiti: “Questo non lo dovete fare”

La vita in diretta, sfiorato scontro in studio tra Barbara Alberti e Mughini. Poi interviene Matano.

Nella giornata di ieri è tornato il programma più amato di sempre dai telespettatori italiani. Parliamo del programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Dopo una settimana trascorsa a Sanremo, Matano è tornato con La vita in diretta dal suo classico studio di Roma. La puntata andata in onda ieri lunedì 13 febbraio 2023 è stata davvero molto interessante e ricca di colpi di scena. Ad un certo punto, pare che si sia anche sfiorata una rissa. Ma cosa è accaduto?

Alberto Matano conduce La vita in diretta da Roma

Alberto Matano dopo una settimana trascorsa a Sanremo, da dove ha condotto La vita in diretta, ieri è tornato nel suo studio 3 della sede Rai di via Teulada a Roma. Inevitabilmente si è parlato del Festival di Sanremo, e diversi sono stati gli argomenti trattati a cominciare dalla vicenda che ha visto protagonista Blanco. Il giovane cantante, come tutti sappiamo, sul palco dell’Ariston ha completamente distrutto le rose prendendole a calci, durante la prima serata della kermesse canora.

Barbara Alberti “giustifica” Blanco, Mughini interviene

A commentare l’accaduto a La vita in diretta è stata Barbara Alberti, la quale ha detto “Quando ha rotto i fiori mi ha fatto pena…Blanco mi ha fatto pena perchè ho pensato ai miei tempi”. Barbara però non si è limitata a dire questo, ma avrebbe anche aggiunto dell’altro. Dopo è arrivato il rap di Fedez e, Mughini non uccidermi, ho avuto un flash […] Ho provato un sentimento di gioia e di libertà, ho pensato che l’Italia è libera nella musica”. Queste ancora le sue parole, alle quali hanno fatto seguito anche quelle di Giampiero Mughini che ha chiesto in modo ironico “Posso andarmene?”.

Matano interviene sul “litigio”

Alberto Matano, avendo capito tutto è subito intervenuto dicendo “Non litigare eh”. Fortunatamente tutto è finito li. Barbara ha poi parlato delle donne del Festival, bocciando Chiara Francini, ammettendo di non aver gradito il suo monologo sulla maternità.