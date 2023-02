Fiorello diretto su Amadeus “Attira le polemiche”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello fa un bilancio su Sanremo e parla delle polemiche su Amadeus “Le mettano in scaletta”. Ecco le dichiarazioni dello showman.

Nonostante il Festival di Sanremo sia finito, non si fa altro che parlare della kermesse canora più importante d’Italia. A fare il bilancio nelle scorse ore è stato lui, Rosario Fiorello che è stato uno dei protagonisti indiretti di questo Festival, visto che ha condotto Viva Rai 2, dopo ogni serata della kermesse. Il noto showman, ha voluto così nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, fare un bilancio. Ma cosa ha riferito?

Festival di Sanremo, Rosario Fiorello fa un bilancio

Il Festival di Sanremo è finito lo scorso sabato 11 febbraio 2023, eppure non si fa altro che parlare di questa kermesse canora, la più importante d’Italia e seguita in tutto il mondo. A parlare in queste ore è stato proprio lui, uno dei protagonisti del Festival, ovvero Rosario Fiorello, il quale ha condotto un’edizione speciale di Viva Rai 2 andata in onda subito dopo le puntate della kermesse, a notte fonda. Sono stati tanti i collegamenti con Amadeus, così come con alcuni big in gara con i quali Fiorello ha addirittura fatto delle videochiamate.

Lo showman svela chi c’è dietro le sue scelte

Fiorello e Amadeus sono molto legati da tutta una vita praticamente e questo non è di certo una novità. Nel corso dell’intervista lo showman ha fatto sapere che dietro ogni sua scelta c’è la moglie Susanna che lo segue e lo sostiene, ma soprattutto lo stimola a fare tutto quello che lo rende felice.“È Susanna che mi sostiene in tutto e, lo dico pubblicamente, l’idea di fare Viva Rai2! dopo Sanremo è stata proprio sua. ‘Visto che vuoi tanto vedere il Festival – mi ha detto – perché non sposti Viva Rai2! la sera?’”. Queste le parole di Fiorello che ha anche commentato alcune polemiche sorte nel corso della 73esima edizione del Festival, a cominciare dal gesto di Blanco a finire al bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Fiorello si esprime sulle polemiche sorte sul Festival

“A parte le polemiche, che ormai dovranno metterle proprio nella scaletta perché lui, suo malgrado, le attira (ride, ndr), Amadeus ha stravolto il Festival. Lo ha cambiato, facendolo diventare il Festival 2.0., 3.0., 4.0., 5.0. Il suo Sanremo è il più social di tutti, ha raggiunto tutte le età, ha riportato i giovani, quelli che, ormai, non sapevano più cosa fosse il Festival e i risultati si sono visti”. Queste le parole di Fiorello che ha sottolineato ancora una volta il fatto di provare un grande affetto per Fiorello. “Quella con Ama è un’amicizia ultratrentennale, penso che si veda dal video, che traspaia in tutta la sua autenticità”. Al suo fianco Fiorello a Viva Rai 2 ha avuto Alessia Marcuzzi e proprio a tal riguardo ha voluto fare delle precisazioni.“Alessia Marcuzzi è portatrice sana di buon umore, è sempre sorridente e rende tutto più leggero. Quando arriva lei, si accende la luce. Ecco, una delle sue qualità più belle è questa”