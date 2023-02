Alfonso Signorini, in diretta lancia una frecciata al veleno contro Chiara Ferragni

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini e la frecciatina in diretta a Chiara Ferragni. Il conduttore del Grande Fratello vip e il chiaro riferimento alla Rai.

Alfonso Signorini nella giornata di ieri è andato in onda con una nuova puntata del Grande fratello vip, e sembra che i colpi di scena siano stati davvero tanti. Ad un certo punto, pare che il noto conduttore si sia lasciato andare ad una dichiarazione su Chiara Ferragni che non è proprio passata inosservata. Ma di cosa si tratta?

Alfonso Signorini, la battuta su Chiara Ferragni al Grande fratello non passa inosservata

In questi giorni sembra che in tanti abbiano notato una somiglianza tra il ruolo di Giulia Salemi al Grande fratello vip e quello di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. In qualche modo, l’imprenditrice digitale più famosa al mondo ha portato sul palco dell’Ariston il mondo del web e lo ha fatto in diversi modi, dalla creazione in diretta del profilo di Amadeus, alle live Instagram fatte durante le serate. Insomma, i social sono stati sicuramente protagonisti di questo Festival. Di contro, Giulia Salemi al Grande fratello vip, è stata scelta per essere la voce del web.

Il ruolo di Giulia Salemi copiato dalla Rai?

Ad ogni modo, proprio nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip, sembra che il conduttore si sia lasciato andare ad una frecciatina nei confronti della Ferragni che non è proprio passata inosservata.Giulia Salemi in settimana è stata rinominata “la bastarda col tablet” di questa edizione del Grande fratello vip che sta avendo un grandissimo successo.

La frecciatina di Alfonso

“Bastardina col tablet molto copiata, non voglio dire di più ma molto copiata”. Queste le parole dichiarate da Alfonso rivolgendosi proprio a Giulia. Ed ancora, il direttore del giornale Chi, avrebbe aggiunto “Chi ha orecchie per intendere intenda”. Le sue parole sono state piuttosto chiare e sembra che in primis Giulia abbia capito il riferimento e risposto con una grassa risata. Ma è stata davvero una coincidenza o gli autori di Sanremo hanno realmente preso spunto dal ruolo di Giulia Salemi al Gf vip?