E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici diretta con il fattore Alfio Bottaro: “Se continui così qui tu non vieni più”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri la conduttrice ha chiesto ad Alfio Bottaro informazioni sul suo San Valentino invitandolo a dire la verità.

Anche ieri è andata in onda una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno nel corso della quale la conduttrice Antonella Clerici ha provato ad ottenere da un membro del programma, ovvero Alfio Bottaro, delle informazioni sul suo San Valentino. Ma per quale motivo? E soprattutto l’uomo ha risposto alle sue domande e soddisfatto le sue curiosità? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le domande di Antonella Clerici ad Alfio Bottaro

Nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri la conduttrice Antonella Clerici ha trovato il modo per parlare di San Valentino. Ma ha anche colto l’occasione per sottolineare che mentre il 14 febbraio viene celebrata la festa degli innamorati, ecco che il 15 febbraio viene invece festeggiato San Faustino e quindi la festa dei single. La regia però proprio mentre la conduttrice parlava ha inquadrato in diverse occasioni Alfio Bottaro, motivo per il quale la Clerici ha scelto di invitarlo al centro dello studio per rivolgergli delle particolari domande. Nello specifico la conduttrice ha provato ad estorcere all’uomo delle informazioni sul suo San Valentino cercando di capire come avesse trascorso la sera precedente. “La pena è che se tu dici una bugia o non lo dici non vieni più. Perché noi siamo una grande famiglia e raccontiamo sempre tutto. Tu sai tutto di tutti ma noi non sappiamo nulla di te“, sono state le parole espresse dalla bella Antonella.

La rivelazione di Alfio Bottaro e la smentita di Biagiarelli

Alfio Bottaro ha risposto alla domanda della presentatrice rivelando di aver trascorso il San Valentino in compagnia dello chef Lorenzo Biagiarelli. E ha poi aggiunto che mentre la Lucarelli era uscita con dei colleghi lo chef ha cucinato per lui le cotiche. Parole immediatamente smentite dal celebre chef motivo per il quale la conduttrice ha subito mandato Bottaro in castigo dietro la lavagna. In seguito sempre la Clerici ha poi colto l’occasione per ricordare Totò, nato ben 125 anni fa e quindi il 15 febbraio del 1898.

La verità di Ivano Ricchebono sul San Valentino di Alfio Bottaro

Ad un certo punto ad intervenire sulla questione è stato lo chef Ivano Ricchebono che ha difeso Bottaro sostenendo che Alfio era insieme a lui la sera di San Valentino. E ha poi aggiunto che anche la prossima domenica trascorreranno il tempo insieme. In pochi hanno creduto alle sue parole e la conduttrice ha concluso rivolgendo un particolare appello alle donne ovvero quello di imparare dagli uomini e non dire i fatti propri.