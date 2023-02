Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora innamorati, il commento di Ursula Bennardo è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Lite furibonda a Uomini e Donne tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i due sono ancora innamorati? Un’ex dama si lascia andare ad una insinuazione.

Torniamo a parlare di una delle coppie o meglio ex coppie nate all’interno dello studio di Uomini e Donne e che ha fatto parecchio parlare di se. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i due che si sono tanto innamorati alcuni anni fa, portando avanti una storia d’amore piuttosto importante ma turbolenta. I due, infatti, hanno anche preso parte a Temptation Island, programma dal quale sono usciti insieme. Diversi sono stati i tira e molla, e alla fine i due si sono lasciati. Adesso Ida sta insieme ad un altro uomo, ovvero Alessandro Vicinanza, che ha conosciuto proprio all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Nonostante Ida sia molto felice ed innamorata, un’ex dama del programma sembra aver fatto delle rivelazioni piuttosto importanti. Ma di chi si tratta e cosa ha riferito?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lite furiosa in studio a Uomini e Donne

Ida Platano è tornata in studio in questi giorni insieme al suo fidanzato Alessandro Vicinanza e pare che abbia avuto una litigata piuttosto furibonda con il suo ex Riccardo Guarnieri. I due se ne sono dette di tutti i colori e c’è mancato poco che scoppiasse una vera e propria lite in studio. Molti telespettatori hanno seguito la puntata e sembra che tra questi ci fosse Ursula Bennardo, la quale ha commentato anche il video della litigata che è stato pubblicato su Instagram.

Ursula Bennardo, ex dama del programma interviene sui social e lascia un pesante commento

Ursula si è detta scioccata e nel commento sotto al video avrebbe scritto “Senza parole”. Successivamente, poi, la compagna di Sossio Aruta avrebbe fatto una insinuazione. Sotto al post in questione, l’ex dama si sarebbe rivolta ai diretti interessanti, chiedendo se in questo modo non facciano altro che dimostrare l’interesse che ancora l’uno prova nei confronti dell’altro.

L’insinuazione di Ursula su Ida e Riccardo

“Siete completamente indifferenti l’uno all’altra vero?”, ha scritto Ursula con tanto di emoticon sorridenti. Effettivamente in tanti sembra che abbiano avuto lo stesso pensiero di Ursula, ovvero che ancora Ida possa essere interessata a Riccardo e viceversa. E voi pensate che Ursula abbia ragione? Avete avuto anche voi la stessa percezione?