Storie Italiane, Albano parla di Loredana Lecciso e fa una rivelazione, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi a Storie italiane fa una confessione che riguarda Loredana Lecciso. Ma cosa ha riferito il cantante di Cellino San Marco?

Reduce dal grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove ha duettato insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, Albano Carrisi in questi giorni è stato ospite di diverse trasmissioni televisive. Nella giornata di martedì, ad esempio, è stato ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, mentre ieri ha presenziato alla puntata di Storie italiane, il programma di Eleonora Daniele. Il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato un’interessante intervista e poi, ha voluto anche dedicare un pensiero davvero speciale alla sua compagna Loredana Lecciso. Ma cosa ha riferito?

Albano Carrisi ospite a Storie italiane da Eleonora Daniele

Albano Carrisi nella giornata di ieri è stato ospite della puntata di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele. Il cantante di Cellino è stato ospite del programma dove ha rilasciato un’intervista molto interessante. Parlando con Eleonora Daniele, ad un certo punto il cantante di Cellino ha voluto dedicare un pensiero davvero speciale alla sua compagna Loredana Lecciso, con la quale sta insieme da diversi anni e con la quale ha formato una bellissima famiglia.

Il cantante di Cellino e la rivelazione su Loredana, ecco cosa ha dimenticato

“Saluto Loredana, ieri è stato San Valentino e mi sono dimenticato di mandarle le rose, imperdonabile. Sono quasi come quella giuria di Sanremo che mi ha mandato via nel 2017″. Queste le parole dichiarate da Albano il quale ha aggiunto che sicuramente vuole recuperare questa dimenticanza.“Le mando il giorno dopo. Mille rose rosse. Bastano?”, ha aggiunto ancora il cantante che ha fatto sorridere la conduttrice. Inevitabilmente, poi, il cantante di Cellino ha parlato della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, dove è stato protagonista insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Albano commenta l’esibizione a Sanremo e parla di Morandi e Ranieri

“Mi sembrava un regalo di Natale. 27 anni per un’attesa del genere. Io ho fatto un carico di adrenalina bellissimo, non lo so cosa ci siamo detti, ma c’era una fusione fantastica, peccato sia finita in mezz’ora, ci sarebbero volute due ore. Mi hanno chiamato da tutto il mondo per fare concerti insieme. Intanto ci sarà la famosa serata che registriamo il 18 maggio, per il mio compleanno, e saremo ancora insieme. Poi ci saranno altre sorprese che non posso dire”. Queste le parole del cantante che ha voluto spendere due parole sul rapporto con gli altri due artisti. “Siamo figli di una bellissima epoca, il dopoguerra, avevamo solo voglia, abbiamo avuto, e sempre avremo, di costruire, non di distruggere, e lo abbiamo fatto con tutta la pazienza, con tutta la tipicità di chi è nato in un ambiente proletario”.