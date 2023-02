Storie Italiane, Annalisa Minetti fa una battuta, cala il gelo, Eleonora Daniele senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Storie Italiane la cantautrice Annalisa Minetti si è lasciata scappare una battuta che ha spiazzato tutti i presenti e fatto calare il gelo in studio.

A Storie Italiane sono moltissimi gli argomenti affrontati puntata dopo puntata, alcuni più leggeri e altri un po’ più seri. Ieri ad esempio si è tanto parlato del Festival di Sanremo 2023, e proprio nel corso di un dibattito molto acceso la cantautrice Annalisa Minetti si è lasciata scappare una battuta che ha spiazzato un po’ tutti i presenti e fatto calare il gelo in studio. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Il Festival di Sanremo oggetto di discussione a Storie Italiane

Il Festival di Sanremo 2023 si è rivelato un grandissimo successo, ancora di più dell’anno precedente. E proprio del successo del Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi si è tanto parlato nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda nella giornata di ieri, mercoledì 15 febbraio. Nello specifico la conduttrice Eleonora Daniele e i suoi ospiti hanno ripercorso insieme quelli che sono stati i momenti più importanti del noto evento canoro ma ad un certo punto in studio si è creato un grosso caos a causa del quale la conduttrice si è trovata in seria difficoltà. Eleonora Daniele infatti si è trovata più volte costretta a richiamare i suoi ospiti invitandoli a non accavallare le loro voci. Ma ecco che a spiazzare tutti ad un certo punto è stata Annalisa Minetti.

La battuta di Annalisa Minetti che ha fatto calare il gelo in studio

Proprio mentre Eleonora Daniele invitava i suoi ospiti a non accavallare le loro voci, senza però essere ascoltata, ecco che Annalisa Minetti è intervenuta facendo una battuta che ha fatto calare il gelo in studio. La nota cantautrice nel rispondere alla conduttrice e alla sua richiesta di silenzio ha nello specifico dichiarato “Ah io sono la più brava, non vedendo non posso dire nulla”.

La reazione dei presenti nello studio di Storie Italiane

Alle parole di Annalisa Minetti la conduttrice ma anche gli altri ospiti in studio sono rimasti particolarmente spiazzati. Ed infatti da quel momento in poi la situazione è diventata più calma e gli ospiti più silenziosi e attenti a soddisfare la richiesta della conduttrice. Nel corso della puntata si è quindi continuato a parlare di Sanremo ma nessuno ha risposto alle parole della Minetti. Poco dopo la conduttrice ha cambiato argomento ed è andata avanti con la trasmissione.