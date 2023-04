Ida Platano una furia sui social “Ora basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Ida Platano continua ad essere criticata sui social e accusata dal suoi haters che non perdono occasione per farlo. Nelle scorse ore l’ex dama si è sfogata.

Ida Platano è stata una delle dame più importanti del trono over di Uomini e Donne e su questo non c’è proprio alcun dubbio. E’ chiaro che tanto ha fatto la relazione intrapresa con Riccardo Guarnieri, che è stata molto importante per entrambi. Chi ha avuto modo di seguire il programma di Maria De Filippi sa bene che però questa relazione tra i due, durata diversi anni è stata anche parecchio tormentata e alla fine è terminata. Adesso la parrucchiera siciliana è di nuovo felice al fianco del nuovo compagno, conosciuto sempre all’interno del programma. In questi mesi, l’ex dama è stata parecchio criticata sui social e accusata di “non fare niente” nella vita. Nelle scorse ore, Ida ha voluto sfogarsi e lo ha fatto proprio attraverso i social.

Ida Platano, l’ex dama continua ad essere criticata sui social

Ida Platano, ex dama del trono over di Uomini e Donne continua a subire giorno dopo giorno degli attacchi sui social. Ebbene, nelle scorse ore, la parrucchiera stanca di ricevere sempre critiche ha deciso di pronunciarsi e sfogarsi. Su Instagram, Ida ha così pubblicato il suo sfogo, dicendosi stanca di ricevere attacchi e insulti.“La signora mi ha scritto prima, mi viene da ridere, mi riempie di prchr** dalla mattina alla sera”, ha detto Ida che da tempo ormai deve fare i conti con i suoi haters che non perdono occasione per lanciarle addosso delle critiche. A quanto pare c’è una signora che non perde occasione per criticarla ed attaccarla.

Lo sfogo dell’ex dama di Uomini e Donne

Ida, nello specifico, ha postato un video in cui appare in compagnia di una sua collega e poi si è lasciata andare al suo sfogo.“Siamo in un momento pausa, perchè anche noi mangiamo, e poi ci sono momenti in cui mi fermo, lavoro dalla mattina alla sera”. Queste le parole dell’ex dama che ha voluto anche comunicare quello che la signora le aveva precedentemente detto.

La Platano un fiume in piena contro i suoi haters

“Mi ha fatto ridere tanto. Mi ha scritto ma ti gratti i pidocchi? I pidocchi ce l’ha lei signora sulla lingua, è piena di pidocchi. Io non ce l’ho, ma ce li avrà qualcuno”. Questo ancora lo sfogo dell’ex dama che però è apparsa un fiume in piena ed ha concluso il suo sfogo prendendosela con tutti coloro che continuano giorno dopo giorno a criticarla. “Finitela di dire che non faccio niente, venite qua così mi aiutate, per quelli che pensano che sto qua a pettinare bambole”.