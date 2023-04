Iva Zanicchi massacrata: “Intrattiene il pubblico con volgarità”, da chi arriva questo attacco

0 SHARES Condividi Tweet

Una giornalista di Gente si espone e giudica Iva Zanicchi e il suo linguaggio considerato troppo volgare. Ecco cosa ha riferito.

Iva Zanicchi è stata una delle protagoniste principali della televisione italiana in questi mesi. Ad ogni modo, la cantante è stata anche al centro di varie polemiche e critiche. Il motivo? Ad Iva è stato rimproverato il fatto di dire troppe parolacce in tv, oltre che raccontare delle barzellette troppo spinte e volgari. A parlare della cantante in questi giorni è stata una nota giornalista di Gente, che si è esposta sull’argomento senza alcuna riserva.

Iva Zanicchi ancora al centro delle critiche

Iva Zanicchi, nota cantante italiana e una delle protagoniste indiscusse di questi mesi è finita spesso sotto i riflettori e al centro delle critiche. In seguito alla partecipazione di Iva a Ballando con le stelle, si è sollevato un vero e proprio polverone, per via del linguaggio della cantante che è stato in alcuni caso considerato eccessivo. Ebbene, in questi giorni a giudicare la Zanicchi ci ha pensato una giornalista di Gente, Mariella Palermo che proprio tra le pagine del suo magazine ha voluto esprimere il suo parere.

Una giornalista di Gente giudica la cantante

“Iva Zanicchi a Ballando con le stelle è diventata un’acclamata superstar delle barzellette sporche. Ha intrattenuto il pubblico con barzellette intrise di volgarità”. Queste le parole della giornalista che ha parlato della cantante prendendo come spunto il suo percorso all’interno del programma di Rai1, Ballando con le stelle. Puntata dopo puntata, Iva si è resa protagonista di diversi momenti di intrattenimento con le sue barzellette, talvolta anche un pò troppo spinte. Di certo, non è l’unico personaggio televisivo ad aver tenuto un certo tipo di linguaggio, visto che in passato altri lo hanno utilizzato, a cominciare da Mara Maionchi, e poi ancora Vittorio Sgarbi, giusto per citarne due.

Il successo di Iva a Il cantante mascherato

Intanto Iva al momento è impegnata con Il cantante mascherato, trovandosi nella giuria insieme ad altri grandi artisti come Christian De Sica, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. La cantante si è detta molto felice di questa esperienza.