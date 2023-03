Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi parla chiaro con Milly Carlucci: “Come mi comporterò”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi nel corso di una recente intervista a Dipiù Tv ha parlato della nuova esperienza a Il Cantante Mascherato e fatto una promessa alla conduttrice Milly Carlucci.

Il Cantante Mascherato è un programma di grande successo arrivato alla sua quarta edizione. E tra coloro che nel corso di questa edizione hanno fatto il loro ingresso nella trasmissione vi troviamo Iva Zanicchi nelle vesti di investigatrice. E proprio nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Dipiù TV l’artista ha colto l’occasione per fare una promessa alla conduttrice Milly Carlucci. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La promessa fatta da Iva Zanicchi a Milly Carlucci

Dopo il grandissimo successo ottenuto a Ballando con le stelle ecco che la conduttrice Milly Carlucci ha fatto tutto il possibile per avere nella sua trasmissione la celebre cantante Iva Zanicchi. Quest’ultima infatti con la sua simpatia è riuscita a conquistare ancora di più l’affetto del pubblico, lo stesso che adesso ama seguirla in questa nuova veste di investigatrice. L’artista di recente ha rilasciato una lunga intervista a Dipiù Tv nel corso della quale ha voluto fare una promessa alla Carlucci. “Prometto a Milly Carlucci che non racconterò più barzellette sconce, non uscirò dai canoni”, sono state queste nello specifico le sue parole. E questo perchè proprio nel corso dell’esperienza a Ballando con le Stelle la Zanicchi ha fatto tanto discutere a causa delle barzellette raccontate considerate da molti un po’ troppo osè.

Il commento sulla nuova esperienza a Il Cantante Mascherato

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Dipiù Tv ecco che Iva Zanicchi ha poi proseguito parlando proprio di questa nuova esperienza a Il Cantante Mascherato. A tal proposito ha rivelato di non essere presente nel programma come giudice, il suo ruolo non è quello di giudicare. Semplicemente l’artista si è definita una cantante esperta di voci che ha il compito di scoprire chi sono gli artisti che si nascondono sotto ad ogni maschera.

Il grande successo di Iva Zanicchi

Il successo della Zanicchi continua a crescere ogni giorno sempre di più. Ed infatti oltre al successo musicale che ha caratterizzato la sua vita e la sua carriera ecco che Iva Zanicchi continua a collezionare nuovi successi in nuovi ambiti. Proprio lo scorso anno la Mediaset ha dedicato all’artista uno show intitolato D’Iva che ha ottenuto un grandissimo successo. Poi ancora ha lavorato come opinionista all’Isola dei Famosi per poi passare a Ballando con le stelle dove in veste di ballerina ha incantato tutti per l’agilità mostrata. Ma Iva Zanicchi non si ferma, e adesso ha scelto di vivere questa nuova esperienza da investigatrice a Il Cantante Mascherato. Questa per la Zanicchi è una rinascita e proprio a proposito del fatto che è sempre pronta a cimentarsi in nuove esperienze ecco che l’artista ha rivelato di farlo perchè è una persona curiosa.