Tv Talk, frecciate al veleno contro l’ex suora Cristina Scuccia: “Immagino che per quel che riguarda il peccato sappia abbastanza”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Tv Talk andata in onda ieri frecciate al veleno sono state quelle lanciate dagli ospiti in studio nei confronti di Malgioglio, Cristina Scuccia, Sgarbi e Lippi.

Una nuova puntata di Tv Talk è andata in onda ieri, sabato 25 marzo 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento sono stati affrontati diversi argomenti, e non sono mancate le frecciatine rivolte ad alcuni personaggi come ad esempio Malgioglio, Cristina Scuccia, Sgarbi ecc. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Riccardo Bocca contro l’ex Suor Cristina

Tanti e diversi tra loro sono stati gli argomenti affrontati nel corso della puntata di Tv Talk trasmessa su Rai 3 proprio ieri. A commentare i vari argomenti affrontati sono stati la conduttrice Geppi Cucciari, la giornalista Beatrice Dondi e per finire anche il celebre esperto televisivo e giornalista Riccardo Bocca. Nel corso di tale puntata si è parlato della prossima partecipazione, all’Isola dei Famosi, di Cristina Scuccia conosciuta dal pubblico come ex Suor Cristina. Bocca ha commentato tale decisione della giovane donna affermando “L’Isola è la sua mutazione definitiva? Mi auguro di no per la salvezza, non della sua anima, ma della sua carriera. Ora non ha più il super potere mediatico della tonaca”. Il giornalista ha poi proseguito rivelando che la Scuccia ha scelto di aderire ad una nuova confraternita ovvero quella di Mediaset le cui regole però sono completamente diverse. A proposito del gioco che caratterizza l’Isola dei Famosi ecco che il giornalista ha sottolineato che per settimane induce i concorrenti alla fame, e per lui questo è un peccato. E non è mancato anche in questo caso il riferimento all’ex Suor Cristina a proposito della quale ha dichiarato “Immagino che per quel che riguarda il peccato ne capisca abbastanza”.

Il commento di Geppi Cucciari su Suor Cristina e le parole su Malgioglio

La conduttrice Geppi Cucciari ha voluto però difendere Cristina Scuccia precisando che noi non siamo nessuno per poter giudicare le sue scelte. E ha poi concluso augurandole tanta felicità. Beatrice Dondi poco dopo ha invece commentato l’esperienza di Malgioglio come giudice ad Amici accusandolo di parlare solamente di se stesso e di poter essere più carino nei confronti dei ragazzi che si trova davanti. La Dondi ha poi aggiunto che ognuno ha una propria forma nervosa e Malgioglio ha “l’egomania“.

Il pensiero della conduttrice e gli ospiti su Sgarbi e Lippi

Infine nel corso della stessa puntata di Tv Talk si è tanto parlato delle gaffe commesse nei giorni scorsi da Claudio Lippi e Vittorio Sgarbi. A proposito del critico d’arte la Cucciari ha scherzato sul fatto che dopo le sue parole è passato in secondo piano il fatto che non si ricordasse l’anno di nascita della figlia. Mentre invece parlando di Lippi ha voluto precisare che ad una certa età non si è liberi di dire quello che si vuole.