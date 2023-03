Da noi a ruota libera, Claudio Lippi fa una battuta e la Fialdini resta di ghiaccio, sui social parte il massacro

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Da noi a ruota libera andata in onda ieri Claudio Lippi si è reso protagonista di una battuta definita da molti razzista.

Una nuova puntata di Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, è andata in onda nella giornata di ieri domenica 19 marzo 2023. Ospite della puntata il celebre conduttore televisivo Claudio Lippi in compagnia della figlia Federica. Ad un certo punto proprio l’ospite in questione si è reso protagonista di una terribile gaffe di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore.

Terribile gaffe di Claudio Lippi

Così come Mara Venier nella giornata della festa del papà ha scelto di invitare nello studio di Domenica In Vittorio Sgarbi e le sue due figlie ecco che anche Francesca Fialdini ha scelto di invitare un celebre papà con la figlia. Stiamo proprio parlando di Claudio Lippi intervenuto nella trasmissione insieme alla figlia Federica. Ad un certo punto però proprio il celebre conduttore si è lasciato scappare una battuta di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore. Nello specifico il conduttore ha commentato la capigliatura di un ragazzo presente tra il pubblico. Il giovane aveva dei capelli molto ricci a proposito dei quali Lippi ha chiesto maggiori informazioni e chiarimenti. Il ragazzo ha risposto rivelando di essere metà brasiliano ed ecco che è stato a questo punto che Lippi si è reso protagonista di una terribile gaffe.

Le parole di Lippi e la reazione della conduttrice

Alla risposta del ragazzo presente nel pubblico Claudio Lippi ha replicato affermando “Ah ecco perché, ma sempre dal lato umano. Dico è un essere umano non è un primate”. Le sue parole hanno spiazzato il giovane che ha subito cambiato espressione nel viso. Ma sembrerebbero avere spiazzato anche la stessa Francesca Fialdini che ha provato a mettere un freno a tutta la situazione chiedendo al suo ospite di parlare della Festa del papà. La conduttrice ha quindi deciso di cambiare discorso per evitare di alimentare la polemica. Anche se le sue parole non sono passate inosservate al pubblico a casa.

Il rapporto tra Lippi e la figlia Federica

A questo punto si è quindi passati a parlare del rapporto che unisce Lippi e la figlia Martina. Il conduttore dopo aver visto delle immagini insieme alla sua nipotina si è tanto commosso e ha fatto davvero tanto fatica a trattenere le lacrime. In seguito ha parlato del rapporto con la figlia Martina rivelando di non essere stato per lei un padre presente. In modo particolare quando era piccola. Parole queste alle quali la figlia ha risposto rivelando “Il rapporto da grandi è più importante”.