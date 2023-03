Amici, Giulia Pauselli torna a ballare ma viene travolta dalle critiche, lei replica e zittisce tutti

0 SHARES Condividi Tweet

La ballerina Giulia Pauselli dopo lo stop legato alla nascita del figlio Romeo lo scorso sabato è tornata ad esibirsi nello studio di Amici attirando a sé un po’ di critiche e polemiche.

Lo scorso sabato 18 marzo 2023 è andata in onda la prima puntata del serale di Amici. E proprio in occasione di tale appuntamento la bravissima Giulia Pauselli è tornata ad esibirsi tra i ballerini professionisti. Purtroppo però se da una parte sono stati in molti a complimentarsi con la ballerina ecco che allo stesso tempo vi sono stati molti altri che non hanno perso l’occasione di criticare la stessa esibizione portando la Pauselli ad intervenire direttamente sui social. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Il ritorno di Giulia Pauselli ad Amici

Giulia Pauselli da ormai diversi anni fa parte del gruppo di ballo dei professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lo scorso 30 agosto però la ballerina è diventata per la prima volta mamma del piccolo Romeo nato dall’amore con il fidanzato e collega Marcello Sacchetta. Proprio questo è stato il motivo per il quale per diversi mesi ha dovuto mettere in pausa il suo lavoro e la sua passione per la danza. Fino allo scorso sabato quando è tornata ad esibirsi nello studio di Amici. La ballerina si è resa protagonista di una particolare esibizione sulle note di un famosissimo brano di Lady Gaga intitolato Scheiße. L’obiettivo era quello di mostrare alle due allieve in sfida, ovvero Isobel e Maddalena, la coreografia. Ma ecco che se da una parte sono stati in tanti ad apprezzare ecco che allo stesso tempo vi sono stati molti altri che non hanno potuto fare a meno di notare delle imperfezioni.

Il commento dei telespettatori sui social

La bravissima Giulia Pauselli ha ballato sui tacchi e sono stati davvero in tanti a commentare felici sui social il suo ritorno definendo perfetta la sua esibizione. Allo stesso tempo vi è stato anche chi però ha giudicato la stessa esibizione un vero e proprio disastro oltre che “deludente“. Parole particolarmente forti che hanno portato la ballerina ad intervenire direttamente sulla questione scrivendo un post su Twitter.

La reazione della ballerina alle critiche ricevute

Nello specifico Giulia Pauselli ha condiviso una fotografia in compagnia del suo bambino. E all’immagine in questione ha poi aggiunto una breve didascalia. Dopo aver ringraziato tutti e aver rivelato che in realtà al momento dell’esibizione era molto tesa ha poi aggiunto “La mia priorità adesso si chiama Romeo ma il ballo rimane un grande amore e anche se non è andata come avrei voluto, penso: “Da qualche parte avrei dovuto cominciare e così ho rotto il ghiaccio!”. Spero di recuperare ancora”. Non ci rimane quindi che attendere la seconda puntata per tornare a vedere ballare la Pauselli.