Amici 22, Cristiano Malgioglio contro la Celentano scoppia il caos in studio

Cristiano Malgioglio nuovo giudice di Amici. Il paroliere siciliano si scaglia contro la Celentano, è caos in studio.

E’ iniziata nella serata di ieri la nuova stagione del serale di Amici di Maria De Filippi con tante novità. Una tra queste, la presenza di Cristiano Malgioglio che dopo aver preso parte al programma Tale e quale show, come giudice adesso è nella giuria di Amici. Il cantautore siciliano pare che non abbia perso tempo nell’asfaltare Alessandra Celentano, la maestra di ballo più discussa di sempre. Ma cosa è accaduto?

Amici di Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio nella giuria

Nella prima puntata del serale di Amici, la manche iniziale ha visto la squadra di Alessandra Celentano sfidare quella di Emanuel Lo e Loretta Cuccarini. Nel corso della prima prova, Isobel ha sfidato Cricca ed ha vinto. Nella seconda, invece, Gianmarco ha sfidato Angelica ed ha perso, nella terza ancora Alessandra ha fatto la sua proposta. La maestra ha proposto un guanto di sfida sui tacchi, tra Maddalena e Isobel. La lettera di motivazione scritta da Alessandra pare contenesse delle parole poco carine visto che la maestra ha dato della gattina a Maddalena, aggiungendo anche monotona, noiosa e banale.

Il paroliere siciliano asfalta Alessandra Celentano

Le due si sono esibite e subito dopo la Celentano avrebbe detto che in fondo non c’era tutta questa differenza. E’ intervenuto Cristiano che ha dato il suo punto a Maddalena, dando il suo modesto parere.“Non vorrei litigare con la Celentano però porta acqua al suo mulino. Preferisco la gatta perché è più sensuale. Tra non molto diventerà una tigre, una lupa”. Queste le parole di Cristiano Malgioglio. Alessandra ha protestato il voto del giudice, perchè secondo lei la differenza tra le due ballerina è piuttosto evidente. “Non sono venuto qua per litigare con i coach”, ha detto Cristiano.

Celentano alla fine ne ha la meglio

Tra i due c’è stato un netto botta e risposta tanto che alla fine è dovuta intervenire Maria De Filippi, dicendole “Devi accettarlo“. Cristiano per questo guanto di sfida ha dato il suo punto a Maddalena, gli altri due giudici invece ovvero Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, hanno premiato l’allieva della Celentano. Di conseguenza il punto è andato alla squadra della Celentano. Michele Bravi ha detto che Maddalena è molto brava, ma che Isobel padroneggia di più nello stile.“Io non ho visto tutta questa differenza ma Isobel ha avuto più grinta”, questa invece la dichiarazione di Giuseppe Giofrè.