Tv Talk, Antonella Clerici svela un retroscena che nessuno sapeva su “Stasera tutto è possibile”,

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Antonella Clerici ha fatto una rivelazione clamorosa su Stasera tutto è possibile, il programma di Stefano De Martino.

Antonella Clerici, rivelazione clamorosa a Tv Talk nella giornata di ieri, sabato 18 marzo 2023. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e The voice senior e The voice Kids è stata ospite della puntata di Tv talk di ieri, e pare che si sia lasciata andare a diverse confessioni. Ad un certo punto, però, ha fatto anche una rivelazione piuttosto clamorosa ed ha citato il programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. Ma cosa ha riferito?

Antonella Clerici ospite a Tv Talk

Antonella Clerici, la nota conduttrice e una tra le più amate della televisione italiana, è stata ospite nella giornata di ieri a Tv Talk, ovvero il programma di Massimo Bernardini. La conduttrice, reduce da un grandissimo successo ottenuto a The voice senior e The voice Kids nello studio di Tv Talk ha voluto parlare di tanti argomenti, lasciandosi andare a delle confessioni. Ad un certo punto, la conduttrice ha fatto una rivelazione clamorosa sul programma condotto da Stefano De Martino.

Rivelazione clamorosa della conduttrice su Stasera tutto è possibile

“Io guardo molto la tv francese perché secondo me è più simile alla nostra, l’ultimo format che ho visto è Stasera tutto è possibile e quando lo vidi dissi questo format è fortissimo, mi piaceva da morire la pedana inclinata, il gioco ecc.. molto maschile come conduzione e quindi non lo avevo pensato per me e mi ricordo di averlo segnalato a Lucio Presta“. Queste le parole di Antonella Clerici. Non tutti forse sanno che è proprio grazie alla conduttrice se il programma di Stefano è arrivato in Italia. E’ stata lei a proporre questo format.

Le parole su The voice kids

La Clerici ha parlato poi del suo programma The voice, sia Senior che Kids e nello specifico si è soffermata sul programma che ha avuto come protagonisti i bambini. “I Kids sono nati da una mia fissazione, mi piaceva l’idea di avere due momenti musicali di passioni completamente diverse (anziani e bambini ndr), allora dissi a Coletta abbiamo già lo studio proviamo a fare semplicemente due puntate, così senza nessuna aspettativa. Ci hanno dato gli unici sabati liberi e mi hanno detto prendere o lasciare ed ha funzionato, c’è festa musica e passione”. Queste le parole della Clerici che ha vinto ancora questa scommessa.