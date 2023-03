Ciao Maschio, Alberto Matano diretto: “Quello che avete visto nel filmato non ero io”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è stato ospite a Ciao Maschio, la trasmissione diretta da Nunzia De Girolamo. Ecco le confessioni del conduttore.

Alberto Matano, il noto conduttore de La vita in diretta nella giornata di ieri è stato ospite della puntata di Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo. La nuova puntata del programma di Rai 1 è andata in onda nella serata di ieri e pare che nel corso della sua ospitata Matano abbia rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti. Il conduttore aveva già anticipato questa ospitata nel corso della puntata di venerdì de La sua vita in diretta, dando qualche anticipazione. Ma cosa è accaduto a Ciao Maschio?

Alberto Matano ospite a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo

Alberto Matano nella serata di ieri è stato ospite a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo che è andata in onda nella serata di ieri. Alberto Matano nel corso della giornata di venerdì, nella puntata de La vita in diretta ha dato qualche anticipazione di ciò che poi è andato in onda ieri, avendo come ospite proprio Nunzia. “Sabato sera a Ciao Maschio ci sarà un ospite misterioso, davvero misterioso”. Questo quanto detto da Alberto e Nunzia avrebbe risposto dicendo “E’ vero, avrò un ospite davvero speciale”. Poi, sempre a La vita in diretta è stato mandato in onda anche un filmato dove si è visto Alberto rilasciare delle dichiarazioni molto interessanti.

Le confessioni di Matano

Nel corso dell’intervista, Alberto Matano ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. “Da piccolo eri un bambino ostinato e volevi fare a tutti i costi il giornalista?”, ha dichiarato Nunzia ad Alberto nel corso dell’intervista. “Si, era il mio sogno. Una volta un mio amico mi ha addirittura regalato un adesivo del TG1, che ho attaccato sul mio motorino. Alla fine ce l’ho fatta, sono arrivato proprio dove volevo arrivare, cioè al telegiornale, che era il mio più grande desiderio”. Questa la risposta dell’ex giornalista del Tg 1 il quale ha poi continuato dicendo “Condurre l’edizione del telegiornale delle 20.00 era il mio più grande sogno e sono riuscito a realizzarlo“.

Le anticipazioni a La vita in diretta

Tutto questo si è anche visto nell’anteprima a La vita in diretta di venerdì, dove il conduttore ha anche scherzato con i suoi ospiti e rivolgendosi ai telespettatori avrebbe detto “E‘ evidente che l’ospite che avete visto nel filmato non ero io“. Facendo riferimento a Il cantante mascherato, ha poi detto “Chi si nasconde dietro la maschera di Matano?”, avrebbe detto la conduttrice.