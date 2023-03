La vita in diretta, Alberto Matano svela: “Cosa è successo in studio poco fa”

0 SHARES Condividi Tweet

A La vita in diretta è accaduto di tutto nella puntata di ieri, venerdì 17 marzo 2023. Matano sul finire della puntata avrebbe detto una frase che non è passata inosservata.

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati della televisione italiana e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Sembra che la trasmissione da lui condotta La vita in diretta, sia una tra le più seguite di sempre ed anche una tra le più amate. Proprio nel corso della puntata di ieri, venerdì 17 marzo, però, sembra sia accaduto qualcosa di strano ed a riferirlo è stato proprio lui. Sul finire della puntata, il conduttore ha dato appuntamento ai telespettatori con la prima puntata de Il cantante mascherato che andrà in onda proprio questa sera, sabato 18 marzo 2023. L’edizione 2023 del programma di Milly finalmente debutterà questa sera. Ma cosa è accaduto in puntata a La vita in diretta?

Alberto Matano a La vita in diretta da appuntamento ai telespettatori per l’inizio de Il cantante mascherato

Alberto Matano, come sempre, nella giornata di ieri venerdì 17 marzo ha condotto una nuova puntata de La vita in diretta. Ebbene, sul finire della puntata, l’ultima di questa settimana, Matano ha dato appuntamento ai suoi telespettatori per la prima puntata de Il cantante mascherato, in onda questa sera. Poi ha accolto la conduttrice Milly Carlucci, la quale si trovava in collegamento direttamente dall’auditorium della Rai del Foro italiano. Il conduttore ad un certo punto avrebbe detto “Poco fa qui si è scatenata l’ira di Dio”. Ma a cosa si è riferito nel dettaglio il conduttore? Pare che Matano si riferisse al fatto che alcuni colleghi presenti in studio, parlando del programma della Carlucci, avessero fatto diverse ipotesi su chi potesse nascondersi dietro le dodici maschere.

Matano ospita in collegamento Milly Carlucci

“Per la prima volta il programma è in onda di sabato“, ha detto poi Matano parecchio felice di questa cosa. Quest’ultimo ha anche aggiunto che diversi pensano che proprio lui possa celarsi dietro una delle maschere, e nello specifico dietro quella dell’ippopotamo, che è stata presentata proprio qualche giorno fa nel corso della puntata de La vita in diretta.

Presentata la maschera dello Scoiattolo

Nella giornata di ieri invece, Milly ha presentato la maschera dello Scoiattolo. “Questo gioco è molto bello e molto intrigante perchè dietro il personaggio pubblico c’è la persona. Il pubblico non ti conosce veramente, perciò questa può essere una buona occasione per tirar fuori anche le tue fragilità”. Chi ci sarà mai dietro la maschera dello Scoiattolo? Appuntamento a questa sera, intanto, con la prima puntata de Il cantante mascherato.