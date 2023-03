Platinette, ictus ischemico per Mauro Coruzzi, Marco Liorni gli manda un messaggio da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Coruzzi conosciuto come Platinette ha avuto un ictus ischemico nei giorni scorsi. La notizia è stata diffusa solo ora e Marco Liorni ha voluto dedicargli un post.

Problemi di salute per Mauro Coruzzi, in arte Platinette che pare abbia avuto un ictus ischemico. E’ stata diffusa soltanto poche ore fa la notizia e sono stati tantissimi i messaggi diffusi sui social. Pare che però il malore sia stato accusato da Platinette circa tre giorni, ovvero lo scorso mercoledì 14 marzo. In questi giorni, ha effettuato diversi controlli ed accertamenti e le sue condizioni sarebbero stabili. A parlare nelle scorse ore è stato Marco Liorni che conosce bene Platinette ed insieme lavorano nel programma Italia Si che va in onda proprio il sabato. Cosa ha scritto il conduttore? Come sta Platinette?

Mauro Coruzzi in arte Platinette ha avuto un ictus ischemico

Problemi di salute non indifferenti per il noto conduttore, cantante, attore e doppiatore Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Stando a quando è emerso da una nota diffusa dal manager dell’artista, Mauro avrebbe avuto un ictus ischemico circa tre giorni fa. In questi giorni si sarebbe sottoposto a diversi accertamenti e le sue condizioni sarebbero stabili. “Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”, questo quanto dichiarato dal manager del noto attore e conduttore, nonchè famoso personaggio pubblico televisivo.

Il messaggio dell’agente di Platinette

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, una volta diffusa la notizia a voler dare il proprio abbraccio virtuale a Mauro è stato proprio lui, Marco Liorni, il conduttore di Italia Si. “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico”, questo quanto scritto da Liorni, a corredo di una foto di Mauro in primo piano.

Marco Liorni, il commento del conduttore e l’abbraccio virtuale a Coruzzi

“Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”.Questo ancora il commento di Marco. Inevitabilmente il post del conduttore è stato commentato da tantissimi telespettatori che hanno voluto lasciare un commento per Mauro. “Ormai è parte della mia famiglia. Auguri Mauro di pronta guarigione”, questo quanto scritto da un telespettatore.