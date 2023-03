Il Cantante Mascherato, le anticipazioni di Milly Carlucci lasciano tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri la conduttrice Milly Carlucci è intervenuta per rivelare qualche anticipazione sulla nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

Avrà inizio proprio questa sera, sabato 18 marzo 2023, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Stiamo nello specifico parlando del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci intervenuta proprio ieri a E’ sempre mezzogiorno per svelare qualche dettaglio in più sul primo appuntamento. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Al via questa sera la nuova edizione de Il Cantante Mascherato

Una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, è andata in onda nella mattina di ieri. E proprio nel corso di tale appuntamento è intervenuta in collegamento video la conduttrice Milly Carlucci pronta a partire questa sera con la nuova attesissima edizione de Il Cantante Mascherato. E proprio questo è stato il motivo per il quale la conduttrice è intervenuta nel programma della Clerici ovvero ricordare al pubblico l’appuntamento con Il Cantante Mascherato. Ad un certo punto Milly Carlucci ha anche colto l’occasione per invitare Antonella Clerici durante una delle puntate. E in tanti hanno subito pensato che potrebbe partecipare come ‘mascherato per una notte’.

Le anticipazioni della Carlucci sulla prima puntata

Nel corso del suo intervento nel programma E’ sempre mezzogiorno ecco che Milly Carlucci ha colto l’occasione per rivelare anche qualche anticipazione. Nello specifico ha rivelato che dopo circa un ora di diretta verrà svelato il “mascherato per una notte”. Dopo poco tempo dall’inizio della puntata sarà quindi possibile scoprire chi si nasconde sotto la maschera del cuore. A tal proposito è opportuno ricordare che a nascondersi sarà una coppia vip e le opzioni per questa prima puntata de Il Cantante Mascherato sono cinque. Nello specifico a nascondersi sotto tale maschera potranno essere Stefania Sandrelli e la figlia Amanda, Alessandro Gassmann e il figlio Leo, Romina Power e il figlio Yari Carrisi, Al Bano e Jasmine Carrisi e per finire Gigi D’Alessio con il figlio LDA.

Nessuna anticipazione sui concorrenti in gara

A proposito di quelli che invece saranno i dodici concorrenti ufficiali di questa nuova edizione de Il Cantante Mascherato ecco che non esiste alcuna anticipazione. Milly Carlucci ha però fatto una rivelazione importante. Nello specifico ha rivelato “Nelle clip di presentazione quest’anno i concorrenti non appariranno con la maschera, ma saranno vestiti normalmente, anche se indosseranno una visiera per non farsi riconoscere”. In questo modo, ha aggiunto la conduttrice, il pubblico da casa potrà avere qualche informazione in più. Capire quindi se si tratta di un uomo o di una donna e avere qualche informazione sulla statura.