Milly Carlucci diretta sulla sfida Amici contro Il cantante mascherato: “C’è una cosa che noi non faremoi”

Sta per tornare la sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci le due conduttrici televisive che si sfideranno ancora una volta il sabato sera. Il prossimo sabato 18 marzo Partirà il cantante mascherato e il programma della Carlucci se la dovrà vedere proprio come protagonista Amici di Maria De Filippi il serale che partirà a breve. I due programmi torneranno a scontrarsi così come accaduto negli ultimi anni. Il programma di Rai 1 con l’ultima edizione è arrivato al 19% di share di media, mentre il secondo ha superato di gran lunga, con picchi del 26%.

Il cantante mascherato contro Amici di Maria De Filippi, è di nuovo scontro

Sabato 18 marzo prenderà il via il programma Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci che si scontrerà ancora una volta con Amici di Maria De Filippi, il serale. Milly Carlucci sembra essere consapevole del fatto che non sarà facile scontrarsi contro Maria il sabato sera e di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Nuovo.

Le parole di Milly Carlucci

“È stata una scelta della rete quella di spostare a sabato Il cantante mascherato. Volevano lo show rappresentativo per quella che è la serata di gala. Ma va bene. Queste sfide fanno si che non ci si adagi mai e che si rimanga sempre sul pezzo per costruire il successo di un programma”. Queste le parole dichiarate da Milly Carlucci la quale ha anche dato delle anticipazioni molto interessanti su quella che sarà la nuova edizione del programma.

La conduttrice di Rai 1 svela importanti anticipazioni sul programma Il cantante mascherato

“La giuria? Ci sono delle belle novità, tra cui Serena Bortone che è un’investigatrice nell’anima, una donna di grande intelligenza e curiosità, capace di scavare nell’inconscio. Poi abbiamo anche Iva Zanicchi, non potevo non chiamarla perché è perfetta per indovinare i concorrenti visto che è un’esperta di voce. Lei ha già il suo repertorio di barzellette pronto”. La conduttrice di Rai 1 già in passato pare che avesse parlato di questo scontro con Maria, sottolineando però il fatto che non ci fosse alcuna rivalità con Maria, ma solo una sfida televisiva.