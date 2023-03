Matteo Berrettini non usa mezzi termini sulla storia con Melissa Satta “Non è rispettoso”

0 SHARES Condividi Tweet

Matteo Berrettini rompe il silenzio e parla della sua storia d’amore con Melissa Satta. “Non è una distrazione”, ha detto il tennista, parlando della sua fidanzata.

Da un pò di tempo si parla della nuova storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. Sembra che da quando si è diffusa questa notizia, Melissa Satta e Matteo sono stati al centro del gossip ed anche parecchio criticati. Ultimamente Berrettini non ha ottenuto grandi risultati e molti hanno sostenuto che la colpa sia proprio della relazione con Melissa Satta. I due sono legati da qualche mese e questa storia, secondo alcuni avrebbe compromesso i suoi risultati. Ma come stanno davvero le cose?

Melissa Satta e Matteo Berrettini, la nuova coppia del momento al centro del gossip

Melissa Satta e Matteo Berrettini è la nuova coppia del momento. I due sono molto innamorati e lo dimostrano giorno dopo giorno. Ad ogni modo, sono sempre di più coloro i quali sostengono che questa storia stia andando a penalizzare la carriera del tennista 27enne. Una cosa sembra essere certa, ovvero che effettivamente il numero 6 al mondo è precipitato nel ranking ATP alla 23esima posizione. Dopo tante chiacchiere, il giovane è intervenuto ed ha rotto il silenzio su Instagram pubblicando un post. “La stagione è lunga e presto tornerò al meglio“, ha scritto su Instagram.

Matteo Berrettini si sfoga contro chi lo accusa degli scarsi rendimenti per colpa di Melissa

Successivamente è tornato sull’argomento nel corso di un’intervista dove ha avuto anche modo di difendere la sua fidanzata. “Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale. Non ho preso una strada diversa dal tennis. Molti sfogano le frustrazioni su di me, ma mi sveglio con le stesse paure di un qualsiasi giovane di 27 anni. Quindi dico: cerchiamo di giudicarci meno, io ci provo in primis”. Questo quanto dichiarato da Berrettini.

Lo sfogo del tennista

Insomma, il tennista ha voluto sicuramente far capire che non è assolutamente “colpa” dell’amore che prova per Melissa se non ha avuto i risultati sperati.Ad ogni modo, il tennista nel corso dell’intervista ha continuato a parlare della sua compagna, dicendo di averla conosciuta grazie ad alcuni amici comuni prima di Natale e che da quel momento non l’ha più lasciata.“Melissa e io ci siamo trovati. Ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice“, ha detto ancora il tennista che sa bene che dovrà stare al centro del gossip, visto che la sua compagna fa parte del mondo dello spettacolo.“Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale. Si può gettare odio in maniera troppo facile”.