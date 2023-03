Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini interrompe la trasmissione, caos in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini conduce una nuova puntata di Da noi a ruota libera. Una donna del pubblico fa irruzione in studio.

Nella giornata di ieri, domenica 12 marzo è andata in onda una nuova puntata di Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini. Ebbene, ad un certo punto sembra che ci sia stato un fuori onda davvero molto particolare e divertente sotto certi punti di vista. Andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto.

Da noi a ruota libera, irruzione di un ospite

Nel corso della puntata di Da noi a ruota libera, andata in onda nella giornata di domenica 12 marzo 2023, sembra sia accaduto qualcosa di inedito, di molto divertente ed anche particolare. Tra gli ospiti in studio l’attore Giorgio Marchesi, che dopo aver fatto l’ingresso in studio ha salutato l’ospite precedente, ovvero la cantante Fiorella Mannoia. Ad ogni modo, l’attore è stato interrotto da una signora che si trovava tra il pubblico, una sua fan. A quel punto, dopo le urla della signora, Francesca Fialdini la conduttrice ha invitato la signora Clara e le ha dato modo di poter avvicinarsi all’attore.

Una signora del pubblico urla e acclama l’ospite in studio

Pare che in passato la stessa signora abbia manifestato un certo entusiasmo nei confronti di altri attori, come Pierpaolo Spollon e Francesco Arca. Ad ogni modo, sembra che dopo questo siparietto, l‘attore Giorgio Marchesi abbia a lungo chiacchierato con la conduttrice, parlando dei suoi progetti lavorativi futuri. Attualmente l’attore si trova in giro nei teatri di tutta Italia con Il fu Mattia Pascal, molto presto lo rivedremo nella fiction Un passo dal cielo, che arriverà ben presto in tv, anche se non abbiamo una data ben precisa.

Le parole della conduttrice

E’ stata mandata in onda così una clip della serie che ha come protagonisti anche Enrico Iannello e Giusy Buscemi. La conduttrice a quel punto avrebbe detto “Anche io ne ho fatto parte. Ho avuto un grande ruolo praticamente ho detto solo ciao”. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella puntata di ieri di Da Noi a ruota libera, la conduttrice ha ospitato Fiorella Mannoia. La cantante ha parlato dei suoi impegni lavorativi ed anche di quello a sostegno delle donne. E’ anche la testimonial dell’Amref, African Medical and Research Foundation.