Tananai, a Roma canta insieme ad un’artista di strada, il video fa boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Tananai la scorsa domenica si è esibito in Via Del Corso a Roma insieme ad una giovane artista di strada lasciando tutti senza parole.

Quella che doveva essere una normale domenica pomeriggio per i romani e per chi si trovava in Via Del Corso si è trasformata improvvisamente in una domenica indimenticabile. Soprattutto per Virginia Mingoli, giovane artista di strada che si è improvvisamente trovata a cantare insieme ad un famosissimo cantautore italiano ovvero Tananai. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

La grande emozione della giovane artista di strada Virginia Mingoli

Sono molti gli artisti che scelgono di esibirsi in strada per farsi conoscere e far conoscere la propria musica e il proprio talento. E tra questi vi troviamo anche Virginia Mingoli ovvero una giovane artista che proprio nel corso del pomeriggio di domenica 12 marzo 2023 ha portato la sua musica per le vie di Roma, e di preciso in Via Del Corso. Ad un certo punto mentre si stava esibendo sulle note del brano ‘Tango’ di Tananai, arrivato quinto al Festival di Sanremo 2023, ecco che è arrivato proprio lui Alberto Cotta Ramusino. L’artista infatti proprio in quel momento si trovava in zona e non ha avuto alcun timore di avvicinarsi. Tananai prima ha ascoltato la ragazza esibirsi, proprio come tutti gli altri passanti, e successivamente ha raggiunto l’artista regalandole una grandissima emozione.

Tananai si esibisce insieme ad una giovane artista di strada

Nello specifico il cantautore ha raggiunto Virginia Mingoli e insieme a lei ha dato vita ad un fantastico duetto che ha tanto divertito ed emozionato il pubblico. Ma soprattutto la giovane che ha avuto la fortuna e l’onore di poter cantare insieme a lui. La stessa Virginia infatti è poi intervenuta sui social per spiegare e raccontare la grande emozione provata. “Mi sono ritrovata a cantare Tango con Tananai a via del Corso…Non so che dire se non grazie. Mi hai fatto un regalo immenso”, queste esattamente le sue parole scritte su TikTok.

La reazione dei passanti

Ma non solo la Mingoli è apparsa incredula, ma come lei anche i tantissimi passanti che in quei momenti si trovavano in via del Corso. In tanti infatti non si sono lasciati sfuggire l’occasione di registrare dei video di questa improvvisa esibizione di Tananai, sia per ricordo sia per condividerli con il mondo del web. Questi infatti sono stati poi postati sui social e diventati virali in pochissimo tempo. Insomma anche in questa occasione Tananai è riuscito a dimostrare di essere non solo un bravissimo artista ma soprattutto un ragazzo dal cuore d’oro.