Benedetta Primavera, Francini e Goggi nella bufera, prendono in giro il musicista Mario Rosini il web le massacra e Rosini sui social commenta: “Sono davvero basito”

Nel corso della prima puntata di Benedetta Primavera Loretta Goggi e Chiara Francini hanno citato l’artista Mario Rosini finendo al centro di una grossa polemica.

Sta facendo tanto discutere nelle ultime ore quanto accaduto durante la prima puntata del nuovo programma condotto da Loretta Goggi. Nello specifico a finire al centro della critica è stata proprio la celebre cantante ma anche la sua ospite ovvero l’attrice Chiara Francini. Ma esattamente per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Loretta Goggi e Chiara Francini al centro della polemica

Lo scorso venerdì 10 marzo è andata in onda la prima puntata di Benedetta Primavera. Stiamo nello specifico parlando del nuovo programma condotto da Loretta Goggi all’interno del quale diversi sono gli argomenti trattati. Nel corso del primo appuntamento la Goggi ha ospitato la celebre attrice italiana Chiara Francini, da poco protagonista del Festival di Sanremo 2023 dove ha affiancato Amadeus e Gianni Morandi come co-conduttrice nel corso della quarta serata. E proprio Sanremo è stato il tema della particolare chiacchierata che ha visto protagoniste la Francini e la Goggi. L’attrice ha iniziato il suo discorso affermando che i Festival con protagoniste le donne sono stati sempre un po’ rivoluzionari. E ha poi aggiunto “Siamo sempre state messe a dura prova”. A questo punto ha poi menzionato il Festival di Sanremo del 2004 condotto da Simona Ventura. Un Festival definito dall’attrice non facile perché le case discografiche ai tempi hanno deciso di scioperare e non mandare nessun artista particolarmente famoso. Rivolgendosi alla Goggi le ha poi chiesto il nome dell’artista che in quella particolare edizione del Festival è riuscito ad ottenere la seconda posizione. Ed ecco che è stato a questo punto che le due donne si sono lasciate scappare dei commenti che non sono piaciuti al pubblico.

Le parole di Loretta Goggi e Chiara Francini che hanno fatto arrabbiare il pubblico

Alla domanda della Francini la Goggi ha risposto di non ricordare. A questo punto l’attrice ha fatto il nome di “Marco Rosini”, anche se in realtà si chiama Mario, provocando la reazione della cantante che ha replicato affermando “Ma stai scherzando“. Ma non è finita qui. La Francini ha poi proseguito guardando la telecamera e rivolgendosi direttamente all’artista ha affermato “Oddio Mario, dove sei? Che fai, Mario? Facci sapere! Scrivici, twittaci”.

La replica di Mario Rosini alle parole delle due artiste

Mario Rosini è in realtà un grandissimo artista che ha avuto l’onore di partecipare al tour di artisti molto celebri come ad esempio Mia Martini. Ma ha anche avuto modo di lavorare con tanti big della musica italiana. Proprio per tale motivo molti telespettatori hanno commentato negativamente quanto visto e sentito accusando le due donne di non aver avuto rispetto. Un utente ha poi scritto sui social di non aver apprezzato il tono denigratorio utilizzato dalla Goggi e dalla Francini. Il diretto interessato ha però preferito non rispondere ma si è semplicemente limitato a ringraziare chi ha speso per lui delle belle parole precisando poi “Sono davvero basito”. Le due artiste finite sotto accusa decideranno di giustificarsi oppure no? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.