Oggi è un altro giorno, Jessica Morlacchi scoppia a piangere e dice alla Bortone: “Chiedi a mia madre”, la conduttrice resta senza parole

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri la cantante Jessica Morlacchi non è riuscita a trattenere le lacrime in seguito all’esibizione della giovanissima Melissa Agliottone.

E’ stata una puntata davvero tanto emozionante e particolare quella di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri, lunedì 13 marzo. In particolar modo a non essere riuscita a trattenere le lacrime è stata la cantante Jessica Morlacchi apparsa ai telespettatori davvero tanto emozionata. Ma esattamente, come mai?

La vincitrice di The Voice Kids a Oggi è un altro giorno

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri la nota cantante Jessica Morlacchi, ex componente della celebre band musicale i Gazosa e adesso volto fisso della trasmissione condotta da Serena Bortone, ha fatto davvero tanto fatica a trattenere le lacrime. Il motivo? L’esibizione di Melissa Agliottone ovvero la giovanissima concorrente e vincitrice di The Voice Kids. Quest’ultima infatti con la sua voce nel corso delle due puntate del programma condotto da Antonella Clerici è riuscita ad emozionare tutto il pubblico a casa e il pubblico in studio. E proprio ospite in collegamento con Oggi è un altro giorno la giovanissima artista si è esibita con “Shallow”, famosissimo brano di Lady Gaga.

Grande emozione per Jessica Morlacchi

L’esibizione della bravissima Melissa Agliottone ha davvero tanto colpito Jessica Morlacchi che non è assolutamente riuscita a non mostrare la grande emozione provata in quel momento. L’artista è infatti scoppiata in lacrime e proprio alla Bortone ha poi rivelato il motivo di questa sua grande emozione. “Non ce la faccio a vederli perché torno indietro…. Io sabato sera sul letto guardarli scoppiavo a piangere, puoi chiedere a mia madre. E poi loro sono puri e non sanno quello che li aspetta”, queste esattamente le sue parole. La cantante ha anche colto l’occasione per ricordare e allo stesso tempo raccontare il suo passato e di preciso il successo ottenuto da appena adolescente con i vari componenti dei Gazosa. Il gruppo infatti nel 2001 ha partecipato al 51° Festival di Sanremo, nella sezione nuove proposte, con il brano ‘Stai con me (Forever). Brano grazie al quale sono riusciti ad ottenere la vittoria. Quelli sono stati anni molto belli per il gruppo e per la stessa Jessica Morlacchi che però ad un certo punto a causa della troppa popolarità ha sofferto di ansia e attacchi di panico.

Il consiglio della Morlacchi alla vincitrice di The Voice Kids

La cantante, proprio grazie all’esperienza maturata negli anni, ha voluto dare un prezioso consiglio alla giovanissima vincitrice di The Voice Kids. Nello specifico le ha consigliato di prestare sempre molta attenzione alla scuola e di fare sempre tutte quelle cose che piacciono a lei. Le ha sicuramente consigliato di ascoltare i genitori ma allo stesso tempo di fare delle scelte seguendo i propri desideri.