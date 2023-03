Loretta Goggi strocata per il suo programma “Cosa non funziona”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi, ancora critiche sul suo programma Benedetta Primavera. Adesso a scagliarsi contro Aldo Grasso.

Loretta Goggi è stata una delle protagoniste assolute del venerdì sera di Rai 1. Sicuramente il suo programma Benedetta Primavera ha avuto un grandissimo successo, visto che è stato seguito da milioni di telespettatori. Se da una parte sono arrivati tanti complimenti per la conduttrice, dall’altra non sono mancate le polemiche. Uno dei tanti a criticare il programma di Rai 1 è stato Aldo Grasso che ha stroncato Benedetta Primavera. Ma cosa ha riferito?

Loretta Goggi, il suo programma Benedetta Primavera piace ma non convince

Benedetta Primavera, è questo il programma di Rai 1 condotto da Loretta Goggi ed approdato per la prima volta lo scorso venerdì in prima serata. La trasmissione ha avuto un grande successo, però qualcosa non ha funzionato, visto che sono stati in tanti a scagliarsi contro la trasmissione o alcune scelte della conduttrice. Uno tra tutti Aldo Grasso, il quale ha stroncato la trasmissione che ha sancito il ritorno ufficiale di Loretta in tv con un programma tutto suo a distanza di circa 30 anni.

Le critiche del critico televisivo Aldo Grasso

Il critico televisivo del Corriere della sera, ha parlato di Loretta definendola “Una che si impegna sempre molto”. Poi però, il critico ha parlato anche di Stefano Coletta, il direttore dell’intrattenimento prime time Rai, sostenendo che quest’ultimo abbia detto due cose poco carine. “La prima: ‘Loretta è la più brava imitatrice che la tv abbia avuto’ e già se la releghi all’imitazione significa che non è una vera showgirl” . 2 “‘Se per fare carriera bastassero gli ascolti io sarei un king. A me invece interessa la qualità’. A parte l’ego smisurato, viene subito da chiedersi dove Coletta abbia visto la qualità“.

Le parole su Luca e Paolo

Non poteva arrivare anche il commento su Luca e Paolo, che come ben sappiamo sono i due compagni di viaggio di Loretta, definendoli bravissimi ma “due pesci fuori d’acqua in uno show che ha lo sguardo solo rivolto al passato, tra repertorio, nostalgie e rimpianti”. Ma Grasso non si è limitato a questo, visto che ha detto anche altro sul programma.“Ecco, Benedetta Primavera è un varietà dove tutti inseguono un modello alto che non riescono mai a raggiungere. Il paradosso è che la produttrice è brava (Ilaria Dallatana), gli autori sono bravi (avv. Ester Viola non la disturba il fantasma della «prezzemolina»?), la scenografia è gradevole e allora, cosa non funziona? Loretta o Coletta?”.