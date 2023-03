Benedetta Primavera sommerso di critiche: “Dove è stato raggiunto il picco di noia”

0 SHARES Condividi Tweet

Il programma di Loretta Goggi debutta su Rai 1, piace ma non convince. Ecco cosa hanno scritto sui social nella giornata di ieri.

Benedetta Primavera, ha debuttato nella serata di venerdì 10 marzo il programma di Loretta Goggi che è andato in onda in prima serata su Rai 1.Se da una parte il programma è tanto piaciuto al pubblico di Rai 1, nel contempo sono piovute critiche sul programma della Goggi. La conduttrice ha messo in mostra le sue performance canore, ma anche le sue abilità di conduttrice e questo non è bastato. Ma cosa non è piaciuto nello specifico al pubblico?

Benedetta Primavera, debutta il programma di Loretta Goggi su Rai 1

Ha fatto il suo debutto su Rai 1 il programma Benedetta Primavera, condotto da Loretta Goggi che è andato in onda venerdì sera su Rai 1. La conduttrice ha fatto praticamente di tutto, ha ballato, ha recitato, ha condotto e nonostante tutto, qualcuno ha avanzato delle polemiche non indifferenti. Il programma nasce per festeggiare i 60 anni, o forse di più, di carriera della nota cantante, oltre che un omaggio anche ad uno dei brani più importanti della musica italiana, ovvero Maledetta Primavera.

Loretta Goggi, piovono critiche sul suo programma da parte di Davidemaggio

A distanza di 30 anni Loretta Goggi torna alla conduzione di un programma tutto suo e lo ha fatto con questo show. Sono stati tanti i telespettatori che dopo aver assistito alla puntata, hanno avuto un’impressione comune, ovvero come se qualcosa non avesse funzionato. “Si parla troppo e ci si esibisce poco”, questo il commento di Davidemaggio .”Inoltre, spazia da un ospite e argomento all’altro senza che ci sia un chiaro filo conduttore a definire la serata. E se ad ammazzare i tempi morti ci pensano le imitazioni registrate, Luca e Paolo non riescono a fare da collante ai vari momenti della puntata, che raggiunge il picco di noia durante il triste quiz che Bizzarri conduce con le concorrenti Goggi e Francini. Il tutto mentre chi è del mestiere, Flavio Insinna, si dimena a fare da scalda-pubblico”. Questo ancora quanto si legge su Davidemaggio.

Le critiche al format di Loretta

Ma queste non sono state le uniche critiche, visto che anche TvBlog ha espresso più o meno lo stesso parere. “Uno show amarcord rovinato dalla pretesa di essere moderno”, si legge su TvBlog. Qualcuno si sarebbe anche lamentato del fatto che diversi blocchi interessanti, come il duetto di Loretta e la performance di Francini sarebbero stati posti mandati in onda dopo le 23 e non prima. Insomma, il successo del programma è indiscusso, ma molti hanno fatto degli appunti.