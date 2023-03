Selvaggia Lucarelli durissima contro Fedez: “Ha un atteggiamento da mafiosetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore è tornata a parlare di finta beneficenza e ha rivolto nuove accuse a Fedez, Clio MakeUp e Chiara Ferragni.

Selvaggia Lucarelli è sempre molto diretta e sincera quando deve esprimere il suo personale pensiero su qualcosa o su qualcuno. Ed ecco che nelle ultime ore è tornata a parlare di un tema che la fa particolarmente arrabbiare ovvero quello della beneficenza fatta da molti vip ed intesa da lei come non reale ma falsa. Nello specifico si è scagliata ancora una volta contro Fedez, Chiara Ferragni e Clio MakeUp. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La giornalista contro i vip che fanno finta beneficenza

Selvaggia Lucarelli si trova spesso coinvolta da critiche e polemiche proprio perché non riesce mai a non esprimere il suo pensiero su determinate circostanze e persone. Anche talvolta utilizzando delle parole abbastanza dure. Di recente infatti si è scagliata contro Clio MakeUp che ha annunciato l’arrivo sul mercato delle sue uova di Pasqua. E precedentemente si era scagliata contro Fedez anche in questo caso per le tanto amate uova di Pasqua. A Natale invece a finire al centro della polemica era stata la moglie del rapper che, sempre parlando di iniziativa benefica, aveva annunciato l’arrivo nei supermercati del pandoro di Chiara Ferragni. In tutti questi casi la Lucarelli non ha avuto il timore di indagare e svelare ai suoi followers cosa in realtà si nasconde dietro tutto ciò. E proprio in seguito alle indagini condotte ha iniziato a parlare di falsa beneficenza.

Il duro commento della Lucarelli sui social

Nelle scorse ore la nota giurata di Ballando con le stelle è tornata a parlare della questione. E l’ha fatto rivolgendosi direttamente ai suoi followers invitandoli ad osservare quello che è l’atteggiamento messo in atto proprio da coloro che vengono messi di fronte all’ambiguità di determinate operazioni che si mostrano apparentemente buone ma alle quali sono legati dei vantaggi economici di cui però i diretti interessati tendono a non parlare.

Le parole di Selvaggia Lucarelli contro Ferragni, Fedez e Clio MakeUp

“Ferragni fa finta di niente e non dà spiegazioni ai consumatori, Fedez cerca di intimidirmi con l’atteggiamento mafiosetto di attaccare me e non la sostanza di ciò che dico“. Queste nello specifico le parole scritte su Instagram da Selvaggia Lucarelli che si è poi diretta alla blogger Clio MakeUp sottolineando che secondo lei “chiarire che le operazioni commerciali e la beneficenza sono due cose molto diverse e potrebbero viaggiare su due binari separati è cercare il marcio”. Come reagiranno i diretti interessati a tali parole? Decideranno di replicare oppure no? In particolare Fedez, che più volte si è scontrato con la giornalista, replicherà alle sue parole oppure no? Non ci rimane che attendere.