Ritorno di fiamma tra De Lellis e Damante, lei sui social prende posizione

Giulia De Lellis e Andrea Damante, cosa c’è di vero nel loro riavvicinamento? L’influencer in queste ore ha tolto ogni dubbio.

E’ da un pò di giorni che si parla di un possibile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante o comunque di un riavvicinamento tra i due ex. Nei giorni scorsi erano già circolate delle voci riguardanti la fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Si tratta di indiscrezioni che sarebbero state lanciate da Fabrizio Corona ed il motivo sarebbe stato anche spiegato. Si parla di un riavvicinamento tra Giulia ed il suo ex fidanzato Andrea Damante. Ma come stanno le cose?

Da un pò di settimane si parla di una rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta, colui che è stato il suo fidanzato in questi ultimi anni. Ebbene, stando a quanto riferito in questi giorni da Fabrizio Corona, ci sarebbe un riavvicinamento tra Giulia ed Andrea Damante, che nel frattempo ha chiuso la sua relazione con Elisa Visari. Sarebbe stata proprio quest’ultima a trovare dei messaggi tra il fidanzato e Giulia, proprio sul suo telefonino, che avrebbe poi inviato a Carlo.

Le mosse di Giulia sui social che destano qualche dubbio

Nessuna dichiarazione pubblica da parte dei diritti interessati, ma ci sarebbero alcune mosse social fatte da Giulia che farebbero effettivamente pensare ad una maretta con il fidanzato. Giulia non è stata presente al compleanno della suocera. Ma non finisce qui, visto che nelle sue Instagram stories avrebbe anche pubblicato una parte della canzone di Rihanna, intitolata Stay che sarebbe stata la colonna sonora della loro ultima esterna a Uomini e Donne, con due cuore spezzati. Se da una parte tutto questo aveva fatto pensare Giulia si fosse riavvicinata ad Andrea realmente, nelle ultime ore attraverso i social ha smentito tutto ed ha fatto ancora capire di essere fidanzata con Carlo. Quest’ultimo ha postato una storia per indicare che si trovasse a Londra.

Giulia a cena a Londra con Carlo, arriva la conferma del loro amore

Giulia parlando con le sue follower avrebbe detto “Tra un piantino e l’altro sono arrivata a Londra! Il mio fidanzato ( che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui), mi porta a cena nel mio ristorante preferito!!”. Successivamente la stessa Giulia ha postato una foto che la ritrae proprio a cena con il suo fidanzato, il quale l’ha anche ripostata. Insomma, nelle scorse ore Giulia ha davvero smentito ogni tipo di riavvicinamento ad Andrea.