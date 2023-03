Giulia De Lellis e Andrea Damante nello stesso locale, cosa è accaduto, il racconto di chi c’era

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis e Andrea Damante, riavvicinamento tra i due? Un famoso vip presente ad un evento insieme ai due, racconta cosa è accaduto.

Cosa sta accadendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Sono ore davvero infuocate per i due ex, che sono tornati dopo tanti anni al centro del gossip. Si parla di un incontro avvenuto tra i due in un noto locale di MIlano. Ma chi è stato a spifferare questa notizia e soprattutto cosa c’è di vero?

Giulia De Lellis e Andrea Damante, incontro avvenuto in un famoso locale di Milano?

Giulia De Lellis e Andrea Damante, cosa c’è di vero in questa indiscrezione che sta circolando in questi giorni, lanciata da Fabrizio Corona? Da un pò di tempo si parla di una ipotetica crisi tra Giulia e Carlo Gussali Beretta anche se poi i due si sono mostrati insieme e sempre molto affiatati. Ad ogni modo, è stato l’ex re dei paparazzi che ha lanciato un nuovo gossip parlando della fine della storia tra Damante ed Elisa Visari. Quest’ultima avrebbe scoperto dei messaggi tra Andrea e Giulia, proprio sul cellulare del fidanzato. Elisa, a sua volta avrebbe inoltrato questi messaggi a Carlo, attuale compagno di Giulia che sarebbe stata letteralmente cacciata da casa dal fidanzato.

Riavvicinamento tra i due ex, ma come stanno davvero le cose?

A rivelare altro, la rivista di Alfonso Signorini che aveva parlato di una festa alla quale i due avrebbero preso parte proprio la scorsa settimana. A parlare e raccontare qualche dettaglio su questa festa è stato Giacomo Urtis, contattato da Fanpage. Secondo il chirurgo questa festa si sarebbe svolta nella discoteca Redroom di Milano lo scorso giovedì, durante la scorsa settimana. Si tratta di una festa organizzata per il compleanno di Pietro Tavallini, un noto agente nel mondo dello spettacolo che rappresenta diversi personaggi molto famosi come Paris Hilton, Heidi Klum e Pamela Anderson. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sarebbero parecchio amici di questo manager e dunque, proprio per questo motivo Damante e Giulia erano presenti al compleanno.

Parla Giacomo Urtis presente all’evento

Urtis però ha riferito di non aver visto i due ex insieme. “Ero all’entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme”. Giacomo ha aggiunto di non aver visto i rispettivi compagni, ovvero Elisa e Carlo. Nei giorni scorsi, quando si sono diffuse le notizie di un riavvicinamento tra Giulia e Damante, proprio la De Lellis ha pubblicato una storia taggando il suo fidanzato. Giacomo Urtis ha commentato questo fatto, dicendo “Queste cose sono a livelli più alti. È uno strano mondo, un giorno ve lo spiegherò”. Al momento i due interessati non hanno comunque commentato e rilasciato alcuna dichiarazione.