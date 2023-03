Caterina Balivo lancia una bomba “Tornerò in Rai”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo pronta a tornare in Rai? E’ questo quello che ha fatto intendere, rispondendo ai suoi follower che spesso le fanno la stessa domanda.

Caterina Balivo, da sempre una delle più importanti conduttrici degli ultimi anni, in questi giorni sembra aver letteralmente lanciato una bomba. Sembra che la conduttrice sia pronta a tornare in Rai, o almeno questo è quello che ha fatto intendere rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio la conduttrice? Ecco le sue parole.

Caterina Balivo, la conduttrice sempre molto attiva sui social

Caterina Balivo, la conduttrice campana che è stata al timone di diversi programmi televisivi di casa Rai adesso si trova alla guida di Lingo-Parole in gioco. Dopo una lunga pausa, la conduttrice è tornata in onda con un programma tutto suo, ma lontano dalla Rai. Adesso però, seppur involontariamente, sembra che la Balivo abbia lanciato una vera bomba, parlando con i suoi follower.

La conduttrice lancia una bomba, pronta a tornare in Rai?

Qualcuno su Instagram pare le avesse chiesto se avesse intenzione di tornare in Rai, dove manca da alcuni anni.“Prima o poi tornerò in Rai, certo“. Queste le parole della conduttrice che ha anche fatto intendere di non aver assolutamente nessuna intenzione di lasciare La7, dove al momento lavora e l’emittente che ha creduto in lei dandole la possibilità di tornare in tv.La conduttrice non ha aggiunto altro ma ha fatto sapere che sicuramente un giorno vorrà lasciare La7 dove al momento conduce il programma, per fare ritorno a “casa”, ovvero in Rai dove ha condotto grandi programmi di grande successo, come Detto Fatto, Vieni da me, Festa italiana e Help: Ho un dubbio.

Caterina su Lingo-Parole in gioco

Riguardo il suo programma, Caterina ha fatto sapere che Lingo-Parole in gioco non è stato confermato, molto probabilmente per gli ascolti che non hanno per niente soddisfatto. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che il programma rischi di venire chiuso prima della fine della stagione televisiva.“In anzitutto va in onda tutti i giorni a partire dalle 18.50 e poi fino a giugno”, ha comunque precisato la conduttrice che continua ad essere molto attiva sui social.