Barbara D’Urso una furia contro il paparazzo di Chi ma scagiona Signorini, ecco cosa ha detto

Barbara D’Urso fotografata dal paparazzo di Chi, si scaglia contro di lui a Pomeriggio 5 in diretta tv ma scagiona Alfonso Signorini.

Barbara D’Urso nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, ancora una volta ha parlato dei casi di cronaca più importanti del nostro paese, come sempre nella prima parte della puntata. Nella seconda parte, poi, ha confessato al suo pubblico di essere particolarmente nervosa e sembra che Barbara abbia anche voluto spiegare il motivo. La conduttrice si sarebbe scagliata contro un paparazzo di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini che l’ha paparazzata nei giorni scorsi insieme alla sua famiglia. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Barbara D’Urso, la conduttrice molto infastidita a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso nella giornata di ieri, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 si è scagliata contro un paparazzo del settimanale chi, che l’ha paparazzata nei giorni scorsi. Barbara è stata sempre una donna molto discreta e riservata e della sua vita privata non se ne è mai saputo nulla effettivamente. Ebbene, nei giorni scorsi la conduttrice è stata fotografata al luna park al Parco Sempione insieme ai suoi figli, alla nuora e alla nipotina. Le foto sono finite direttamente sul giornale ed anche sui social.

La conduttrice paparazzata al parco con la famiglia, si sfoga contro un paparazzo

Barbara non ha assolutamente gradito il fatto di essere stata fotografata e che le sue foto siano finite proprio sul magazine. In puntata ieri si è sfogata contro il paparazzo.“Oggi non è giornata eh…Ho sempre difeso i paparazzi perchè penso facciano un lavoro orrendo, ma uno di loro non si è comportato bene con me…”. Queste le parole di Barbara, la quale ha aggiunto di aver addirittura scongiurato il paparazzo di tenersi quelle foto per se, ed invece non lo ha fatto.

Ecco le parole di Barbara che cita anche Alfonso Signorini

“Lui aveva giurato sulla sua vita che quelle foto se le sarebbe tenute…”. Queste ancora le parole di Barbara che ha poi fatto una precisazione, ovvero di non aver nulla contro il direttore del giornale Chi, perchè non ha fatto altro che fare il suo lavoro. “Non c’è niente di male…Alfonso le ha pubblicate e ha fatto bene…Ha fatto benissimo il suo lavoro…”. Ha aggiunto ancora Barbara, che ha anche ringraziato il giornalista che ha scritto nell’articolo delle bellissime parole per lei.