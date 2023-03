Gianni Morandi lascia tutti senza parole su Sanremo 2024 “Cosa farò l’anno prossimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Morandi torna a parlare del Festival di Sanremo 2024 e fa una rivelazione su ciò che farà il prossimo anno.

Gianni Morandi è stato uno dei co-conduttori di questo Festival di Sanremo 2023 che ha avuto un successo davvero strepitoso. Il noto cantante è stato infatti la spalla destra di Amadeus per tutte e cinque le serate e adesso a distanza di qualche giorno è tornato a parlare di questa esperienza e soprattutto del suo rapporto con il Festival di Sanremo. Il cantante bolognese ha poi parlato di quello che sarà il suo futuro professionale ed ha fatto una rivelazione proprio sulla kermesse canora più importante d’Italia.

Gianni Morandi torna a parlare del Festival di Sanremo 2023

Gianni Morandi è stato il co-conduttore del Festival di Sanremo 2023, ottenendo un grandissimo successo. Gianni è stata infatti la vera rivelazione di questo Festival perché ha fatto di tutto dal presentare al cantare e intrattenere il pubblico presente in teatro ed anche i telespettatori che sono rimasti incollati davanti alla TV per cinque lunghe serate.

Il cantante bolognese tornerà nella prossima edizione della kermesse?

Sicuramente Gianni Morandi ha un rapporto molto stretto con il Festival di Sanremo, visto che durante la sua carriera è stato per ben sette volte in gara vincendo anche nel 1987 insieme ad Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri. E’ stato anche sul palco dell’Ariston per ben tre edizioni come presentatore. Ciò che in molti si chiedono e se Gianni tornerà anche per il Festival 2024 che sarà condotto ancora una volta da Amadeus.

Le parole di Gianni Morandi

Il cantante sarebbe intervenuto in conferenza stampa per presentare il suo album “Evviva!”che uscirà venerdì e il suo tour Go-Gianni Go!- Morandi nei palasport”. Inevitabile la domanda sulla prossima edizione del Festival. “Condurre al fianco di Amadeus anche nel 2024? Direi che è andata talmente bene che ripetersi è difficile. Penso che Amadeus non ci pensi proprio a una cosa del genere. Potrebbe essere un’ipotesi che vada in gara, è più facile quello”. Queste le parole di Gianni, ovviamente ipotesi che dovrà valutare bene nel corso dei prossimi mesi.“Ma ci sono andato anche l’anno scorso, alla fine diranno: ‘Che due maroni’”, ha aggiunto Morandi che proprio nel 2022 ha preso parte alla kermesse come cantante in gara con il brano “Apri tutte le porte”, una canzone scritta da Jovanotti, arrivata al terzo post nelle classifica finale.