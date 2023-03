Ilary Blasi risponde ad Alvin su Instagram “Se volete saperne di più chiamatelo” e pubblica il numero poi cancella tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Cosa sta davvero accadendo tra Ilary Blasi e Alvin è mistero. In molti parlano di uno scherzo tra i due, intanto la produzione dell’Isola lo conferma come inviato in Honduras.

Ilary Blasi e Alvin, cosa sta davvero succedendo tra i due? Nella giornata di ieri la conduttrice dell’Isola dei famosi ha postato su Instagram lo screenshot di una pagina WhatsApp, relativa ad una conversazione avvenuta con Ilary e dove erano presenti diversi audio dell’uno e dell’altro. Poi, Alvin aveva minacciato di rivelare tutti gli audio. Oggi, invece, Ilary ha condiviso una Instagram Stories, scrivendo un numero di telefono e invitando tutti a chiamare Alvin qualora si volessero delle informazioni in più. Poi è arrivato un comunicato ufficiale da L’Isola dei famosi che ha finalmente fatto chiarezza su tutto. Ecco come stanno davvero le cose.

Ilary Blasi e Alvin, proseguono le Instagram stories provocatorie

Ilary Blasi e Alvin, come stanno davvero le cose? Da qualche tempo si parla di una possibile lite avvenuta tra i due. Ad ogni modo, sembra che tutto ciò che sia accaduto in questi due giorni, sia stata solo una commedia messa a punto dai due. Nelle scorse ore, dopo il post di ieri di Alvin, è arrivata una storia su Instagram da parte di Ilary che è stata poi cancellata e che era apparsa come una provocazione.

Alvin e Ilary solo protagonisti di una commedia sui social, scherzo o verità?

A sorpresa, però, in queste ore è arrivato un comunicato da parte della produzione dell’Isola che conferma il nome di Alvin come inviato del reality in Honduras. «Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al **** anche ore pasti». Questo il contenuto della storia postata da Ilary nelle scorse ore e poi subito cancellata.

Comunicato ufficiale dell’Isola dei famosi, confermato Alvin in Honduras

Tra l’altro la conduttrice avrebbe proprio diffuso il numero di telefono di Alvin e non sappiamo se quest’ultimo ne fosse a conoscenza. Ad ogni modo, visto quanto accaduto e visto il comunicato ufficiale diffuso dalla produzione del reality che ha confermato Alvin in Honduras, sembra proprio che si sia trattato di uno scherzo tra la conduttrice e l’inviato.