Storie italiane, Eleonora Daniele in grande imbarazzo diretta con Samantha De Grenet: “Non sei credibile, ecco perchè”

Samantha De Grenet è stata ospite a Storie italian, dove ha fatto una confessione inaspettata. Le sue parole non sono passate inosservate.

Samantha De Grenet la nota showgirl italiana è stata nella giornata di oggi ospite nel programma Storie italiane, che tutti sappiamo essere condotta da Eleonora Daniele. Pare che in puntata si sia parlato della vicenda che è avvenuta qualche giorno fa in provincia di Mantova, dove una ragazzina di 13 anni è stata ferita con delle forbici da alcuni coetanee. Si è trattato sicuramente di una brutta disavventura, così come poi è stata definita.

Storie italiane, la conduttrice affronta il tema della violenza tra giovani

Purtroppo quella di Mantova, è una storia che testimonia ancora una volta come la violenza tra i giovani sia in forte aumento. Presente in studio anche il compagno di Simona Ventura ovvero Giovanni Terzi il quale ha sottolineato il fatto che purtroppo siano in aumento anche i furti ed i tentativi di furti soprattutto sui ragazzi in età scolastica.

Eleonora Daniele interpella Samantha De Grenet, la quale fa una confessione inaspettata

A quel punto, la conduttrice Eleonora Daniele rivolgendosi proprio a Samantha De Grenet le ha chiesto se il figlio fosse stato mai vittima di violenza o comunque di un furto. “A tuo figlio è mai successo qualcosa del genere?”, ha chiesto la conduttrice. E’ stato proprio a quel punto che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha fatto una rivelazione che ha lasciato un po’ tutti senza parole. “A Brando (che ha quasi 18 anni, ndr.) è capitato un piccolo episodio in discoteca, gli è caduto il portafogli e hanno cercato di portarglielo via, ma per fortuna il buttafuori è intervenuto entrando nella discussione“. Questo Il racconto di Samantha.

I complimenti dell’ospite alla conduttrice

“Quindi, fortunatamente, in quel caso c’era un adulto vicino” , avrebbe commentato Eleonora Daniele, con Samatha che avrebbe confermato dicendo “Si si, per fortuna non è accaduto nulla di grave”. Sul finire della trasmissione poi la stessa De Grenet ha preso ulteriormente la parola, facendo i complimenti alla conduttrice per il successo ottenuto da Storie di sera il programma che la stessa conduce in seconda serata ogni lunedì su Rai 1.“Conduci benissimo, in maniera delicata”. ha detto Samantha. Eleonora però, imbarazzata avrebbe risposto dicendo “Non sei credibile perchè sei una mia amica”