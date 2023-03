E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in grande imbarazzo: “Perdonatemi, scusatemi”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici, forte imbarazzo a E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice commette una gaffe “Perdonatemi”.

Antonella Clerici è solita fare delle gaffe in diretta tv, durante la conduzione dei suoi programmi televisivi. Proprio nella giornata di ieri, a E’ sempre mezzogiorno, sembra che la conduttrice abbia commesso una gaffe che di certo non è passata inosservata. Il programma che va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì ha davvero un grande successo ed è seguita da milioni di telespettatori che non se ne perdono una puntata. Ebbene, la conduttrice nella puntata di ieri ha fatto uno scivolone per il quale ha poi chiesto scusa. Ma cosa è accaduto?

Antonella Clerici, gaffe in diretta a E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici ha vissuto attimi di imbarazzo a E’ sempre mezzogiorno il programma che conduce ormai da diversi anni e che ha ottenuto un grandissimo successo. Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 1 marzo, la conduttrice ha accolto Natalia Cattelani, prima cehf dell’episodio. Peccato che prima di lei sarebbe dovuto andare in scena Fulvio Marino, così come in ogni puntata. La conduttrice con quest’ultimo infatti, parla della ricetta e poi passa all’ospite in collegamento.

Clerici salta il momento di Fulvio Marino ma nessuno glielo fa notare

Molto probabilmente, per distrazione, la conduttrice ha saltato il momento con Marino ed è immediatamente passata all’ospite. La cosa più incredibile è che nessuno glielo avrebbe fatto notare. Una volta finito il collegamento, quando la Clerici stava per lanciare la pubblicità, dalla regia è partita la sigla che come ogni giorno introduce lo spazio occupato da Fulvio Marino.

Antonella si rende conto e si scusa, imbarazzo in studio

A quel punto la conduttrice si sarebbe resa conto della gaffe e si sarebbe immediatamente scusata. “Scusate, abbiate pazienza. Sono un pò stanca perchè stiamo provando la finale di The voice senior”. Poi ha ancora aggiunto“Oggi mi sono dimenticata di te perché in genere noi facciamo così, pensa com’è la forma mentale”. La conduttrice è apparsa effettivamente dispiaciuta per l’accaduto ed avrebbe concluso dicendo “Una tante volte va in automatico perdonatemi”. Ovviamente la conduttrice è stata immediatamente perdonata.