Oggi è un altro giorno, Serena Bortone visibilmente scossa, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone, è incredula per il racconto dell’ospite a Oggi è un altro giorno. Ecco quanto accaduto.

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno nella puntata di ieri è apparsa particolarmente sconvolta per via di un racconto fatto dalla sua ospite. La conduttrice ha dedicato l’ultima parte della puntata alla cronaca ed alla politica. Così Serena si è collegata con Valerio Scarponi il quale ha parlato dell’attuale situazione piuttosto drammatiche che i medici ed i pazienti stanno vivendo, vittime molto spesso di atti di violenza negli ospedali o proprio all’interno del Pronto Soccorso. Ebbene, è stato proprio in quel momento che Serena Bortone è rimasta piuttosto sconvolta dal racconto di una sua ospite. Ma cosa ha rivelato quest’ultima?

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno parla di violenza negli ospedali

A Oggi è un altro giorno, nella puntata andata in onda mercoledì 1 marzo, sembra che sia accaduto qualcosa di inaspettato con la conduttrice che è rimasta piuttosto sconvolta. Nel dettaglio, la conduttrice sul finire della puntata ha dato la sua linea all’inviato Valerio Scarponi il quale ha commentato la situazione piuttosto drammatica che i medici ed i pazienti molto spesso si trovano a vivere negli ospedali o all’interno dei Pronto soccorso. Un’ospite di Oggi è un altro giorno ha voluto raccontare la sua esperienza. Il racconto ha particolarmente colpito la conduttrice.

Stop alla violenza degli operatori sanitari, la preoccupazione di un ospite

“Volevo solo dire che accade anche questa cosa terribile che persone che lavorano per curarci e salvarci di situazioni di difficoltà vengono aggrediti. Questo è anche segno, forse, di tempi troppo troppo aggressivi”. Queste le parole dell’ospite, una rappresentante del movimento Io ti curo, stop alla violenza degli operatori sanitari. Quest’ultima ha voluto nel dettaglio esprimere la sua paura ed anche la preoccupazione per questa situazione piuttosto difficile e complicata.

Serena particolarmente incredula e sotto shock

“C’è una crescente sfiducia che poi sfocia nella violenza, mentre una reazione di paura o preoccupazione può essere comprensibile per un caro ammalato, una violenta non è mai giustificabile.” Queste ancora le sue parole che hanno lasciato senza parole la Bortone, che è rimasta piuttosto scossa.