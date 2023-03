Mara Venier fugge dall’Italia, il video che pubblica fa esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier in queste ore è volata in Francia insieme alla sua famiglia per trascorrere qualche giorno di spensieratezza.

Mara Venier, la conduttrice di Domenica in ed una delle più amate di sempre, nelle scorse ore ha lasciato l’Italia ed ha condiviso questi momenti con i suoi follower sui social. Sicuramente dopo aver vissuto dei momenti davvero di forte difficoltà e dolore, per via della morte di Maurizio Costanzo, la conduttrice ha deciso di lasciare l’Italia. Ma dove è andata? E soprattutto con chi?

Mara Venier, la conduttrice vola in Francia

Mara Venier, nelle score ore, ha lasciato l’Italia ed è volata in Francia. Proprio nella giornata di ieri la conduttrice ha postato diverse Instagram stories, condividendo con i suoi follower questo viaggio. Mara ha deciso di trascorrere qualche giorno in famiglia e nello specifico con il suo nipotino Claudio. Tra un impegno di lavoro e l’altro, Mara trova sempre il tempo da dedicare ai suoi nipoti ed ai suoi figli. Così, proprio nelle scorse ore è volata in Francia e nello specifico sta trascorrendo qualche giorno a Disneyland Paris.

La conduttrice va a Disneyland Paris insieme al nipotino Claudio

“Siamo appena atterrati, sono in aeroporto. Qui fa freddo, freddissimo. Tipo tre gradi, tre gradi sotto zero”, queste le parole di Mara, che è apparsa davvero infreddolita. Ad ogni modo, il freddo non ha fermato la conduttrice che è approdata a Disneyland insieme al nipotino, per farlo divertire. Su Instagram ha condiviso davvero tantissimi foto e immagini di momenti spensierati insieme al nipote. “Finalmente con il mio Iaio a Disneyland Paris. Che gioia, ci voleva”, ha scritto Mara a corredo di una foto.

I commenti di Matano e Gregoraci

A commentare qualche post di Mara, è stato il suo grande amico Alberto Matano ma anche Elisabetta Gregoraci. Dopo questi giorni di spensieratezza Mara tornerà domenica prossima con una nuova puntata di Domenica in e come sempre non mancherà al suo appuntamento. Gli ultimi giorni per la conduttrice sono stati davvero molto delicati e difficili, per via della morte di Maurizio Costanzo al quale era molto legata. Mara è anche tanto amica di Maria De Filippi.