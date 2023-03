Chiara Ferragni, la storia che pubblica lascia i fan a bocca aperta e tutti si fanno una domanda

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni dopo alcuni giorni ha Parigi ha fatto ritorno a Milano specificando ai fan di averlo fatto per i suoi bambini, Leone e Vittoria, non menzionando il marito Fedez.

La vicenda che vede coinvolti Chiara Ferragni e Fedez continua a far discutere ancora parecchio. Il motivo? Il rapper continua ad essere il grande assente nelle storie postate su Instagram dalla celebre influencer. Come quella postata alcune ore fa in seguito al suo ritorno da Parigi.

Chiara Ferragni e Fedez ancora in crisi?

Dall’ultima serata del Festival di Sanremo, che ha avuto luogo sabato 11 febbraio 2023, qualcosa tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere cambiata. Sicuramente è da quel momento che i due non compaiono più insieme sui social, salvo una fotografia condivisa pochi giorni fa dalla Ferragni in cui teneva per mano il marito. Oltre a tale immagine però il nulla. Di Chiara e Fedez non si sa più niente, e questo insospettisce molto i fan della coppia. Soprattutto perché i due hanno sempre condiviso tutta la loro vita con i milioni di followers che con affetto e costanza li seguono. Ad alimentare i dubbi è stata inoltre una storia condivisa dalla Ferragni su Instagram nelle scorse ore e nella quale sono presenti i figli ma non il marito.

Il post social condiviso dall’influencer

Dopo aver trascorso alcuni giorni a Parigi ed essere stata una delle protagoniste della sfilata di Dior, ecco che Chiara Ferragni ha subito fatto rientro a casa. L’influencer ha documentato il suo rientro sui social condividendo le immagini delle valigie e specificando che appunto stava per fare rientro a Milano affermando “Back home”. Nella storia successiva ha poi condiviso una bellissima fotografia dei suoi bambini Leone e Vittoria affermando “to them”. E quindi specificando di aver fatto ritorno a casa proprio per loro.

La verità su Chiara e Fedez

Grande assente nei post condivisi dalla Ferragni continua ad essere il marito Fedez. Solo una storia condivisa da Chiara alcuni giorni fa, come anticipato poc’anzi, ha un po’ rassicurato i fan. L’influencer ha infatti condiviso una tenera fotografia in cui teneva la mano del marito dopo la grossa polemica in cui proprio il rapper si è trovato coinvolto. Una polemica nata in seguito all’attacco ricevuto da parte di Selvaggia Lucarelli per la questione legata alla vendita delle uova di Pasqua di Fedez. Inoltre sempre in seguito a tale polemica Fedez ha condiviso delle storie Instagram in cui è apparso molto provato e con problemi di balbuzie che hanno tanto allarmato i fan. Come stanno quindi davvero le cose tra i due? Sono in crisi o no? Al momento rispondere a tale domanda non è possibile. Per sapere la verità bisognerà attendere che siano i diretti interessati a svelarla.