Selvaggia Lucarelli, parole al veleno contro Fedez, lui replica e la asfalta: “Io non riempio le tasche degli altri come fai tu”

Selvaggia Lucarelli sui social ha duramente attaccato Fedez che a sua volta ha risposto rivolgendo delle dure parole alla giornalista che secondo lui nutrirebbe nei suoi confronti una vera ossessione.

Selvaggia Lucarelli si trova spesso al centro della polemica, e proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando dell’attacco fatto dalla giornalista al rapper Fedez. E del botta e risposta di cui i due si sono poi resi protagonisti. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Selvaggia Lucarelli contro Fedez

Selvaggia Lucarelli è solita esprimere con molta schiettezza i suoi pensieri e questo la porta sempre a trovarsi coinvolta in scontri e polemiche. Nelle ultime ore la nota giornalista sta facendo tanto parlare di se a causa delle parole espresse su Fedez contro il quale si è scagliata in modo piuttosto duro. Nello specifico la giornalista ha informato i suoi fan di aver visto in molti supermercati le uova di Pasqua di Fedez sopra le quali è presente la voce ‘Sosteniamo TOG’ ovvero quella che secondo la Lucarelli è la fondazione benefica legata a Carlo De Benedetti. Bene, la Lucarelli si è posta delle domande su come venga sostenuta tale fondazione e si è di preciso espressa affermando di trovare assolutamente incredibile che al consumatore non venga spiegato per bene quale sia il collegamento tra l’acquisto dell’uovo in questione, il testimonial che è Fedez, l’azienda che produce tali uova ed infine la beneficenza. Per fare chiarezza sulla questione la Lucarelli quindi ha scelto di contattare l’azienda che produce tali uova e tramite tale telefonata avrebbe scoperto che acquistando le uova di Pasqua in questione non si contribuisce in modo diretto alla beneficenza.

Le dure parole della giornalista

Nello specifico la nota giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha dichiarato “Fedez ha preteso che oltre che la casa produttrice delle uova versi una cifra alla sua fondazione benefica, che poi rigirerà alla TOG…” . Parole queste che hanno provocato la reazione del rapper che non ha tardato a rispondere non solo per difendersi dalle accuse ricevute ma anche per spiegare come stanno realmente le cose.

La replica di Fedez alle accuse della Lucarelli

Fedez è subito intervenuto su Instagram per rispondere alla Lucarelli. Il rapper ha iniziato il suo discorso rivolgendosi direttamente alla giornalista e affermando “La tua ossessione nei miei confronti ha superato un limite…”. Il marito di Chiara Ferragni ha poi proseguito precisando di non fare assolutamente beneficenza per De Benedetti ma per la fondazione TOG che si occupa di bambini e malattie neurologiche. E ha poi rivolto alla giornalista delle parole piuttosto dure che a molti sono sembrate una chiara frecciatina ovvero “Non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino a ieri…”. Sempre Fedez ha inoltre voluto chiarire che l’azienda impegnata nella produzione delle uova avrebbe dato un anticipo sulle vendite alla sua fondazione sottolineando che in un secondo momento verrà donato altro denaro.

Il botta e risposta tra la giornalista e il rapper

Parole queste che non hanno soddisfatto molto la Lucarelli che ha continuato ad attaccare Fedez affermando che quest’ultimo ottiene dei guadagni proprio come Walcor. E ha precisato che a fare beneficenza è Walcor tramite la fondazione del rapper. La Lucarelli ha poi dichiarato che non vi è stato alcun anticipo sulle vendite e ha aggiunto che in realtà è stata “donata una cifra prestabilita…” . Infine ha dichiarato che i modi di fare beneficenza sono molti e questo per lei è un modo “ambiguo e parac**o”. Come replicherà il rapper a tali accuse? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.