Giulia Salemi diretta sui social: “Ecco cosa mi merito io”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi, costantemente in viaggio tra Milano e Roma per impegni lavorativi, fa un appello a Trenitalia.

Giulia Salemi è una delle influencer più amate degli ultimi tempi e diventata ormai una presenza fissa del reality Il Grande fratello vip. Giulia è stata fortemente voluta da Alfonso Signorini e da diversi mesi fa parte del cast fisso del reality di Canale 5, come voce del web. Ad ogni modo, sembra che oltre al Gf vip, Giulia abbia tanti altri impegni lavorativi, spostandosi da un posto all’altro. Per questo motivo, si trova spesso a viaggiare in treno e proprio nelle scorse ore la stessa Salemi ha voluto pubblicare un post, rivolgendosi proprio a Trenitalia. Ma cosa ha scritto?

Giulia Salemi sempre più amata, mille impegni per l’influencer

Giulia Salemi, una delle influencer più amate degli ultimi tempi, in questo periodo è molto impegnata con il lavoro. Effettivamente è molto richiesta e lavora in tv, ma anche in radio oltre che avere altri impegni lavorativi. Questa mole di lavoro, la porta ad essere sempre in movimento e pare che non si fermi un attimo. Almeno due volte alla settimana, Giulia che in queste settimane è stata in crisi con Pierpaolo, si sposta da Roma a Milano e viceversa ed i suoi spostamenti effettivamente sono sempre più frequenti. L’influencer spesso si trova in treno e durante i suoi viaggi parla con i suoi follower su Instagram.

Continui spostamenti di Giulia per lavoro

Per chi non lo sapesse, Giulia vive a Milano ma per via del Grande fratello vip si sposta a Roma due volte alla settimana. Inoltre, Giulia è stata anche una settimana a Sanremo per via del Festival, e proprio in quei giorni è anche andata in onda con il Gf vip. Insomma, una vita abbastanza frenetica quella della Salemi che continua a viaggiare. Proprio nelle scorse ore, Giulia ha portato su Instagram un post, o meglio un appello a Trenitalia.

L’appello di Giulia a Trenitalia

“Piccolo recap: la fashion week non ha fatto in tempo ad iniziare che per me è già finita. Sono in viaggio, come sempre la mia seconda dimora è il treno. Da oggi in poi voglio fare un calcolo esatto di quanti treni ho preso da settembre. Trenitalia mi merito una carrozza dedicata». Questo il post che sa di appello pubblicato da Giulia, che ha anche aggiunto un’emoticon sorridente.