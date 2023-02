Giulia Salemi e Pretelli, tutta la verità sulle cause della crisi

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, solo adesso vengono svelate le vere cause della crisi. Cosa è accaduto?

Torniamo a parlare di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli e della loro crisi che va avanti ormai da alcuni giorni. Ricordiamo che è stata la stessa Giulia a confessare di essere in crisi con il suo compagno, anche se non ha dato delle spiegazioni al riguardo. Adesso a svelare qualche dettaglio in più è stato il magazine di Alfonso Signorini che ha voluto parlare dei motivi che potrebbero esserci dietro questa crisi che al momento sarebbe già superata.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi avrebbero superato la loro crisi annunciata solo alcuni giorni fa, proprio dalla stessa influencer italo-persiana, nel corso di una puntata del Grande fratello vip. Ad ogni modo, sembra che i due siano riusciti a superare questa crisi e sarebbero tornati insieme, più felici e innamorati che mai. “Il cuore batte”, ha detto Giulia nel corso della puntata del Grande fratello vip andata in onda lo scorso 20 febbraio.

Superata la crisi, adesso svelati i motivi

Sui motivi di questa crisi non abbiamo ancora notizie certe. A far riflettere è stato però quello che ha scritto Pierpaolo. “Bisogna riflettere sulle priorità della vita“, aveva scritto Pretelli, frase che è sembrata essere una frecciatina alla situazione con la fidanzata. A quanto pare, i due fidanzati hanno avuto delle visioni differenti rispetto alla loro vita e al loro futuro e questo avrebbe creato delle discussioni non indifferenti.

L’indiscrezione del settimanale Chi

Il settimanale Chi avrebbe svelato delle indiscrezioni. Sembra che Giulia abbia dedicato tanto tempo al lavoro trascurando il suo compagno che ha notato parecchio queste mancanze. Questo avrebbe creato dei problemi nella coppia e da li uscirebbe quella frase di Pierpaolo che parla di priorità. Ovviamente non abbiamo certezza del fatto che i motivi siano effettivamente questi, ma al momento si tratta solo di indiscrezioni. Lei, del resto, è impegnata tutta la settimana con la radio e poi il lunedì ed il giovedì con il Grande fratello vip, dove è la voce del web ormai da diversi mesi.