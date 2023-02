Chanel Totti umiliata “Tua madre è molto più bella”, la risposta della ragazza spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti viene paragonata a Ilary Blasi. “Tua madre è molto più bella”, ecco la risposta della giovane che spiazza tutti.

Chanel Totti è la figlia dell’ex capitano della Roma e della conduttrice Ilary Blasi. Ultimamente è diventata una delle star soprattutto di Tik Tok, dove spesso pubblica dei post e dei video. Ad ogni modo, Chanel è stata molto attiva sui social in generale e spesso riceve dei complimenti, ma anche delle critiche non indifferenti. Sono in molti a pensare che Chanel si atteggi o che appaia più grande della sua effettiva età. Proprio nelle scorse, sembra che un utente se la sia presa con lei, facendo un confronto con la madre. Ecco cosa è accaduto.

Chanel Totti, la figlia di Francesco e Ilary Blasi ancora al centro delle polemiche

Chanel Totti, la figlia di Francesco e di Ilary Blasi, in questi giorni è finita sotto i riflettori per via di alcune critiche che le sarebbero state mosse. Un hater nel dettaglio avrebbe fatto un confronto estetico tra la giovanissima Chanel e la madre Ilary Blasi. Se in altre occasioni Chanel è caduta nelle provocazioni, questa volta no. Chanel in questa occasione ha dimostrato di essere davvero tanto matura oltre che saggezza, nonostante sia molto giovane.

Un hater riceve una pesante critica e viene paragonata alla madre

“La mamma è molto più bella“, ha detto un utente che ha commentato l’ultimo video della giovane 16enne. Quest’ultima si sarebbe limitata a dire “Eh già”, evitando così ogni tipo di polemica. Chanel è molto legata alla sua mamma, le due hanno un bellissimo rapporto e lo hanno dimostrato in diverse occasioni.

Chanel ha ricevuto tanti attacchi sui social

In questi ultimi mesi, per quanto accaduto all’interno della sua famiglia, la stessa Chanel è stata sotto i riflettori. Ad ogni modo, è stato proprio in questi mesi che ha acquisito una grande popolarità, diventando una vera e propria star di Tik Tok e non solo. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, è pur vero che però nella stragrande maggioranza dei casi, Chanel ha ricevuto tanti attacchi, spesso anche gratuiti per il suo aspetto.