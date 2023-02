Oggi è un altro giorno, l’ospite scoppia a piangere, Serena Bortone interrompe l’intervista

0 SHARES Condividi Tweet

Enzo De Caro ospite a Oggi è un altro giorno, si commuove e scoppia a piangere. La conduttrice Serena Bortone costretta a interrompere l’intervista.

Nella giornata di ieri è andata in onda l’ennesima puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che piace tanto ai telespettatori italiani. Ebbene, la conduttrice nel corso della puntata ha dato spazio all’attore e regista Massimo Troisi, che come ben sappiamo è scomparso nel 1994 e che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 70 anni. In studio, ospite della Bortone per ricordare il grande Troisi, lei, una grande attrice ovvero Maria Grazia Cucinotta e non solo, anche la sceneggiatrice Anna Pavignano e l’attore Enzo De Caro. Ad un certo punto poi, Enzo sarebbe crollato in lacrime. Ma per quale motivo?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ricorda Massimo Troisi

Serena Bortone nella giornata di ieri ha ricordato Massimo Troisi, il grande attore che purtroppo è scomparso prematuramente tanti anni fa. In studio, come già detto, sono intervenuti diversi ospiti, a cominciare da Maria Grazia Cucinotta e finire alla sceneggiatrice Anna Pavignano e l’attore Enzo De Caro. Dopo aver visto le varie clip, sembra che quest’ultimo non sia riuscito a trattenere le lacrime, tanto da non essere riuscito ad intervenire ed ha scosso la testa e fatto cenno alla conduttrice che avrebbe parlato dopo.

Enzo De Caro in difficoltà, la conduttrice ferma l’intervista

Serena, dopo averlo visto in serie difficoltà si sarebbe avvicinata a lui, fermando l’intervista.“Scusami ma non mi ero accorta che non riuscissi a parlare”. Queste le parole della conduttrice che ha voluto scusarsi con il suo ospite. Enzo De Caro, è apparso davvero in difficoltà, molto commosso ed emozionato. A parlare sono stati invece Maria Grazia Cucinotta che ha iniziato la sua carriera proprio con lui, avendo ottenuto un ruolo come protagonista nel film Il Postino.

Il ricordo di De Caro che racconta un aneddoto su Trosi e Lello Arena

In molti hanno raccontato degli aneddoti su Troisi .“Siamo stati accusati di vilipendio. Abbiamo avuto due processi per vilipendio entrambi assolti però una con formula piena e l’altra con formula dubitativa”. Questo il racconto di De Caro, che ha raccontato il fatto che negli anni ’80 lui, Troisi e Lello Arena hanno avuto dei problemi legali per via delle loro gag.