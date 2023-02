Raimondo Todaro lanciata la bomba, cosa sta per accadere

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro è pronto a lasciare Amici di Maria De Filippi per via della crisi con la moglie Francesca Tocca.

Raimondo Todaro sarebbe in crisi con la moglie, la famosa ballerina Francesca Tocca e per questo motivo avrebbe pensato di lasciare Amici. Il maestro di ballo latino-americano, aveva lasciato Ballando con le stelle qualche anno fa per approdare poi ad Amici e riconquistare la moglie, riuscendo nel suo intento. Ad ogni modo, però, le cose adesso sono cambiate ed a distanza di qualche anno Raimondo avrebbe preso una nuova decisione. Ma cosa sta accadendo?

Raimondo Todaro vuole lasciare la scuola di Amici?

Raimondo Todaro, l’insegnante di latino-americano da circa due anni è approdato ad Amici di Maria De Filippi con l’intento di recuperare il rapporto con la moglie, Francesca Tocca. Da un pò di tempo, però, lo stesso Raimondo è apparso parecchio sottotono ed anche molto pensieroso, quasi assente, con la testa tra le nuvole.

Crisi con la moglie Francesca Tocca?

Inoltre, pare che in queste ultime settimane stia avendo tante difficoltà con i suoi allievi, e una tra tutte Megan Ria ha fatto sapere di non sentirsi valorizzata dal suo insegnante, chiedendo ufficialmente di essere seguita da un altro professore, Emanuel Lo. Ma l’allieva non è stata la sola, visto che anche Mattian Zenzola, ha avuto dei problemi non indifferenti con Todaro, decidendo di seguire addirittura le lezioni con Alessandra Celentano. Raimondo sarebbe pronto a lasciare il talent, o almeno questa è l’indiscrezione circolata proprio in questi giorni.

L’indiscrezione lanciata da Riccardo Signoretti

Il motivo? Alla base di tutto ci sarebbe una presunta crisi con la moglie Francesca Tocca. L’indiscrezione, lanciata da Riccardo Signoretti parlerebbe di una crisi che andrebbe avanti dallo scorso mese di novembre. Non si conoscono le cause di questa crisi, ma i due da qualche tempo non si fanno più vedere insieme, ne sui social ne in pubblico. La loro ultima foto insieme risale proprio a novembre, quando Francesca ha commentato una foto del marito con dei cuori. Ma come stanno davvero le cose?