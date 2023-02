Belve, Anna Oxa umilia Fedez: “Non lo prendo proprio in consoderazione”

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante Anna Oxa ha distrutto Fedez nel corso dell’intervista che ha rilasciato a Belve. La cantante ha parlato poi anche di tanto altro.

Anna Oxa si è raccontata nello studio di Belve, da Francesca Fagnani ed ha rotto il silenzio su diverse tematiche di cui tanto si è parlato in queste settimane. La cantante è stata una delle protagoniste di questo Festival, non tanto per la musica, quanto per il gossip. Si è detto infatti che avesse litigato con un’altra cantante, ovvero Madame e poi è stata fortemente accusata da Fedez di essere maleducata. Ecco, a Belve Anna ha voluto replicare a tutte queste accuse. Ecco cosa è accaduto.

Anna Oxa, l’intervista a Belve nello studio di Francesca Fagnani

Anna Oxa ha rilasciato un’intervista a Belve, nello studio di Francesca Fagnani che è stata una delle co-conduttrici di questo Festival di Sanremo 2023. Anna, come abbiamo già anticipato, è stata accusata da Fedez di essere maleducata, per non aver rispettato la fila delle prove della kermesse canora più importante d’Italia. Il fatto raccontato da Fedez sarebbe accaduto prima della serata delle cover e duetti, proprio quella a cui ha preso parte il rapper che ha cantato insieme agli Articolo 31.

La cantante distrugge Fedez dopo le accuse del rapper

E’ arrivata dapprima la smentita da parte della manager di Anna e poi nel corso dell’intervista a Belve, è stata la stessa a fare chiarezza.“Fedez? Non lo prendo neanche in considerazione. Tanti trovano un modo per fare propaganda. Sono stati gli altri che sono passati davanti a me, io dovevo fare le prove alle 17 e invece le ho fatte alle 19. Questi sono giochini mediatici. La maleducazione è fare un video senza sapere i fatti, senza nemmeno consultarmi. In realtà non ci siamo mai visti”.

Poi Anna parla della presunta lite con Madame

E sulla lite con Madame? Anche in questo caso la cantante aveva smentito attraverso la sua manager, così come ha fatto la stessa Madame, ma la Oxa ha voluto parlarne nel corso dell’intervista.“Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare. Perché tutti hanno preso subito la notizia per vera? Per denigrare qualcuno devi inventare una storia, viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare“.

Sul finire dell’intervista, poi, la cantante ha parlato della sua esperienza ad Amici nel 2015. Al termine di quella edizione, Anna ha lasciato l’Italia. “Non posso parlare di queste cose, sono dinamiche delicate, toste. Sono storie che sono alle mie spalle, non voglio perdere tempo”, ha detto la Oxa. “Ma ha avuto paura della sua vita?”, ha chiesto la Fagnani. “Sono andata via”, ha risposto della cantante.