Anna Oxa torna sulla presunta lite, che smentisce, con Madame e aggiunge: “Ecco cosa abbiamo deciso di fare”

Anna Oxa torna a parlare della presunta lite con Madame al Festival di Sanremo. La cantante ne parla a Belve, e fa chiarezza.

Ricorderete quando, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo due grandi esperti di gossip, ovvero Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno iniziato a parlare di una lite avvenuta dietro le quinte tra due cantanti in gara. In un primo momento sono state diffuse solo le iniziali, ovvero A. e M. e molte testate hanno riportato questa notizia, facendo però i nomi di Anna Oxa e Madame. Nelle ore successive è arrivata la smentita da parte della stessa Anna, ma anche di Madame. Ma come sono andate davvero le cose?

Festival di Sanremo, indiscrezione sulla lite tra Oxa e Madame

In queste ore si è tornati a parlare della ipotetica lite avvenuta dietro le quinte del Festival di Sanremo tra due cantanti, ovvero Anna Oxa e Madame. Come già anticipato, erano stati i due esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza a parlare di questa possibile lite avvenuta tra due big, dando le iniziali ovvero A. e M. Alcuni siti di gossip subito dopo hanno diffuso la notizia, facendo proprio i nomi di Madame e di Anna Oxa.

La smentita della pagina Oxarte

Nelle ore successive, la pagina Oxarte ha smentito questa notizia.“Mentre fanpage ed altri si divertivano a vomitare ancora fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa. La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell’ordine, carabinieri e polizia. Questa è delinquenza(?) è violenza su una donna (?). 90 giorni. Milly Milano“. Queste le parole che si sono lette su Oxarte. La stessa Anna Oxa è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, intervista che è andata in onda ieri sera e nel corso della chiacchierata ha avuto modo smentire questa notizia, parlando di fake news.

Fake news, Anna Oxa convinta che sia stato tutto organizzato

Stando a quanto riferito dalla cantante, si tratterebbe di una fake news orchestrato in un salottino e sarebbe quindi già partita una querela proprio in questi giorni di Sanremo.“La nostra lite orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare. Come mai molti hanno creduto subito a quella notizia? Per denigrare qualcuno devi inventare una storia… viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare”. Queste le parole della Oxa pronunciate nel salotto di Belve.